РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе "Урожай"

С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности "Урожай", банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay.

Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.

Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на сайте: https://www.rshb.ru/natural/applepay/.