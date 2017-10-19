РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе "Урожай"

С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности "Урожай", банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay.
Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.
Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на сайте: https://www.rshb.ru/natural/applepay/.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.