16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
RAEX отозвало без подтверждения рейтинг санатора банка "Солидарность" Круглый стол банка "Российский капитал": "Понятная ипотека" Россельхозбанк присоединился к программе лояльности платежной системы "МИР" Самарский филиал Россельхозбанка с начала года выдал более 820 млн руб. на развитие малого бизнеса "АктивКапитал Банк" выдал 2000-ю карту "Мир"

Банки Финансы

РСХБ начисляет в два раза больше бонусов по программе "Урожай"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати

С сегодняшнего дня в поддержку сервиса Apple Pay Россельхозбанк запустил специальную акцию: клиентам банка, которые зарегистрируют в приложении Wallet свою карту, подключенную к программе лояльности "Урожай", банк удвоит начисление бонусов за операции, проведенные с помощью Apple Pay.

Акция направлена на привлечение клиентов к использованию платежного сервиса. Срок проведения акции: с 18 октября 2017 года по 17 января 2018 года.

Внедрение Apple Pay является важным шагом к расширению спектра технологичных и удобных сервисов Россельхозбанка. Подробная информация об акции для пользователей сервиса Apple Pay на сайте: https://www.rshb.ru/natural/applepay/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5