С 24 по 27 октября в области пройдут учения по предупреждению и ликвидации ЧС

В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистем единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) и гражданской обороны региона.

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

На них будут отрабатываться действия при угрозе и возникновении ЧС, а также перевод системы гражданской обороны Самарской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.

В командно-штабном учении примут участие органы управления, силы и средства гражданской обороны функциональной и территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.

В рамках командно-штабного учения 25 октября в Самаре, Новокуйбышевске и п. Водино Красноярского района будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью планируемого масштабного мероприятия является совершенствование практических навыков руководящего состава, органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в принятии решений и планировании действий сил и средств, при ликвидации ЧС в мирное и военное время.