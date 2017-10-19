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Общество

С 24 по 27 октября в области пройдут учения по предупреждению и ликвидации ЧС

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 24 по 27 октября на территории Самарской области будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистем единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) и гражданской обороны региона.

Об этом сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

На них будут отрабатываться действия при угрозе и возникновении ЧС, а также перевод системы гражданской обороны Самарской области с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения.

В командно-штабном учении примут участие органы управления, силы и средства гражданской обороны функциональной и территориальной подсистемы РСЧС Самарской области.

В рамках командно-штабного учения 25 октября в Самаре, Новокуйбышевске и п. Водино Красноярского района будут проходить практические мероприятия по ликвидации последствий условных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основной целью планируемого масштабного мероприятия является совершенствование практических навыков руководящего состава, органов управления и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Самарской области в принятии решений и планировании действий сил и средств, при ликвидации ЧС в мирное и военное время.

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Последние комментарии

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Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

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Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

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Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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