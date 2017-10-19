"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

Самые сильные работники завода АО "Авиаагрегат" определены в ходе внутрикорпоративных соревнований "Ударная десятка".

Спортивный подход

В этом году Госкорпорация "Ростех" отмечает 10-летний юбилей. В связи с этим на всех предприятиях "Ростеха" в 15 регионах присутствия реализован внутрикорпоративный проект "Ударная десятка" — турнир по боксу и чемпионат по силе удара.

Спортивный праздник состоялся и на самарском предприятии "Авиаагрегат", входящем в холдинг "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех". Для АО "Авиаагрегат" это мероприятие ознаменовано еще двумя праздничными поводами. 2017 год — юбилейный для предприятия, отмечающего 85 лет со дня основания, кроме того, в октябре исполняется 76 лет со дня эвакуации завода на волжскую землю. Может быть, поэтому "Авиаагрегат" стал лидером среди других предприятий "Ростеха" по количеству участников соревнований — более 700 человек.

Пятничный день для большинства заводчан превратился из будничного в спортивный. В установленном на территории предприятия шатре разместились боксерский ринг, тренажеры-силомеры, определяющие силу удара, и различные развлекательные площадки с настольными играми, дартсом и армреслингом.

Самыми азартными и массовыми стали, пожалуй, соревнования по силе удара. Надев боксерскую перчатку, под руководством тренера, заводчане определяли, сколько килограммов заложено в их ударе. Результаты определялись как в личном, так и в командном зачете — цехи и подразделения конкурировали между собой. "Сначала люди настороженно отнеслись к предложению поучаствовать в соревновании. Но потом разошлись, и в итоге получился очень задорный спортивный праздник", — поделилась впечатлениями инженер по планированию цеха № 12 Ирина Гребнева.

На ринге разворачивалась борьба между сотрудниками завода, увлекающимися боксом. Новички в этом виде спорта и обладатели спортивных разрядов, кандидаты в мастера спорта провели несколько боев. Финальные соревнования привлекли множество зрителей. Коллеги подбадривали участников криками, плакатами и аплодисментами.

"Спортивный праздник такого уровня и масштаба у нас проводится впервые, — рассказал генеральный директор АО "Авиаагрегат" Олег Брындин. — Мы стремимся поощрять спортивный дух в коллективе и всегда поддерживаем наши команды, которые соревнуются в мини-футболе, легкой атлетике, волейболе, дартсе, настольном теннисе. Поэтому спортивные успехи наших ребят во внутрикорпоративных играх становятся достоянием всех заводчан. Этим летом, например, наша команда ездила на сборы в Крым и привезла оттуда три первых места. Я считаю, что это отличный повод для гордости!".

Большие достижения

Гостями праздника стали известные боксеры. Это наш земляк, чемпион мира по версиям IBO Inter-Continental и WBA International Максим Власов, чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников и серебряный призер олимпийских игр 2012 года, двукратная чемпионка мира Софья Очигава. "Подобные праздники богаты на яркие эмоции, адреналин, которого не хватает в обычной жизни. И, может быть, благодаря этому многие решат вести здоровый образ жизни, — полагает Руслан Проводников.— Руководство предприятия делает благое дело, акцентируя внимание на спортивной составляющей своего коллектива".

Софья Очигава отмечает, что спортивные праздники на предприятиях сплачивают сотрудников. "Очень важно, что выбран именно такой формат корпоративных мероприятий, — считает она. — Это означает, что мы выбираем здоровое общество".

После официальных поздравлений титулованные спортсмены провели мастер-класс по силе удара и пообщались с участниками соревнований.

Кульминацией спортивного дня стало оглашение итогов. Титула победителя среди боксеров-новичков и обладателей 2-го и 3-го разрядов заслужил инженер-технолог отдела главного технолога Владимир Логинов. В финале среди обладателей 1-го разряда нелегкую победу одержал мастер цеха № 2 Рамиль Юсупов.

В "Силе удара" самый значительный результат показал слесарь по ремонту оборудования отдела главного механика Максим Зеленин. Он смог "выбить" 395 кг. "Я 4 года занимаюсь армреслингом, а благодаря этим соревнованиям узнал еще и об этой своей способности — бить сильно", — поделился впечатлениями победитель.

Среди женщин с результатом 164 кг лидером стала инженер-конструктор отдела взлетно-посадочных устройств Екатерина Штейнерт. "Специально я свой удар не тренировала, но, видимо, 20 лет игры в волейбол дали о себе знать", — рассказала она.

Все призеры турнира по боксу и силе удара награждены денежными призами от предприятия. Победители соревнований отправятся на турнир в Москву, где примут участие в боях и состязаниях с соперниками из других регионов.

Олег Брындин, генеральный директор АО "Авиаагрегат":

Мы — государственная компания и обеспечиваем обороноспособность страны. Как и в спорте, для нас важна команда, сплоченность и нацеленность на высокий результат. Больших успехов достигнет только тот, кто и в спорте добивается хороших показателей.



