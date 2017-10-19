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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В России будет создана концепция первых 50 "умных" городов

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вчера на международной конференции "Открытые инновации" подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.

Подписи под документом поставили заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель гендиректора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и заместитель декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Трухачев.

Одна из ключевых задач консорциума — создание и реализация концепции "Умные города России" (далее — концепция), которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. До конца 2017 года планируется определить "пилотные" территории и разработать "дорожную" карту, включающую в том числе мероприятия по применению цифровых платформ управления "умными" городами, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, создание в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.

"Концепция предполагает опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут точками концентрации основного капитала цифровой экономики — высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического консорциума, который станет центром компетенций по созданию "умных" городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 млн жителей нашей страны", — рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — "Ростелеком" всегда уделял особое внимание внедрению цифровых сервисов в городское управление. За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему".

Заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин отметил, что повышение эффективности и прозрачности управления городской средой за счет внедрения цифровых технологий является важнейшей задачей для России: "Города — неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики. Они занимают всего 2% поверхности земли, однако на них приходится 70% мирового ВВП и 50% населения. В России городское население уже сегодня составляет 74%".

"Мы рады стать участниками такого масштабного проекта, который направлен на преобразование городской среды. Уже сейчас многие задачи, стоящие перед правительством и городскими властями, можно решить именно с применением технологических инноваций, в частности цифровых решений "Росатома", — прокомментировал первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. — В городах, которые находятся вблизи объектов атомной отрасли, живут сотни тысяч человек. Для нас как социально-ответственной компании развитие городской инфраструктуры и в целом повышение уровня жизни населения играют очень важную роль. Зачастую именно наши города становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. Именно поэтому наше участие в проекте закономерно".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Андрей Исаков 30 мая 2017 11:40 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Оченень интересная информация.

Артем Ведунов 30 мая 2017 09:56 Ростелеком обеспечил техническую возможность видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в Самарской области

Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))

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А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

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