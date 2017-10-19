В России будет создана концепция первых 50 "умных" городов

Вчера на международной конференции "Открытые инновации" подписан Меморандум о создании Национального консорциума развития и внедрения цифровых технологий в сфере городского управления.
Подписи под документом поставили заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин, первый заместитель гендиректора "Росатома" по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров, президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, ректор Университета ИТМО Владимир Васильев и заместитель декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Трухачев.
Одна из ключевых задач консорциума — создание и реализация концепции "Умные города России" (далее — концепция), которая будет предполагать конкретные меры и целевые показатели по цифровизации отраслей городского хозяйства. До конца 2017 года планируется определить "пилотные" территории и разработать "дорожную" карту, включающую в том числе мероприятия по применению цифровых платформ управления "умными" городами, проекты по внедрению беспилотного транспорта, повышение прозрачности и эффективности ЖКХ, создание в городах благоприятных условий для развития высокотехнологичных компаний и проектов и другие инициативы.
"Концепция предполагает опережающее развитие 50 городов нашей страны, которые станут точками концентрации основного капитала цифровой экономики — высококвалифицированных специалистов. Решение такой амбициозной задачи требует объединения усилий и компетенций организаций-лидеров в рамках стратегического консорциума, который станет центром компетенций по созданию "умных" городов и реализации соответствующих инновационных проектов в интересах почти 50 млн жителей нашей страны", — рассказал президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. — "Ростелеком" всегда уделял особое внимание внедрению цифровых сервисов в городское управление. За это время нам удалось накопить соответствующие знания и индустриальные компетенции, и мы точно знаем, как цифровые технологии могут изменить жизнь жителей городов к лучшему".
Заместитель министра Минкомсвязи России Сергей Калугин отметил, что повышение эффективности и прозрачности управления городской средой за счет внедрения цифровых технологий является важнейшей задачей для России: "Города — неотъемлемый участник цифровой трансформации экономики. Они занимают всего 2% поверхности земли, однако на них приходится 70% мирового ВВП и 50% населения. В России городское население уже сегодня составляет 74%".
"Мы рады стать участниками такого масштабного проекта, который направлен на преобразование городской среды. Уже сейчас многие задачи, стоящие перед правительством и городскими властями, можно решить именно с применением технологических инноваций, в частности цифровых решений "Росатома", — прокомментировал первый заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Кирилл Комаров. — В городах, которые находятся вблизи объектов атомной отрасли, живут сотни тысяч человек. Для нас как социально-ответственной компании развитие городской инфраструктуры и в целом повышение уровня жизни населения играют очень важную роль. Зачастую именно наши города становятся центрами научных и технологических разработок. В рамках проекта эти решения могут быть интегрированы в инфраструктуру городов, сделав жизнь людей более качественной и комфортной. Именно поэтому наше участие в проекте закономерно".
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?