Программа "Время инноваций" ТРК "Губерния" получила престижную награду в "Сколково"

В столичном "Сколково" прошел международный форум "Открытые инновации". В рамках крупнейшей инновационной площадки состоялось награждение финалистов Всероссийского конкурса "Tech in Media" для журналистов, которые рассказывают о новых технологиях на страницах изданий, в теле- и радиоэфире. Среди победителей — корреспондент ТРК "Губерния" Алена Алешина с проектом "Время инноваций".

Программа представляет собой научно-популярный телевизионный цикл о новшествах в сфере здравоохранения, образования, промышленности. Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными системами, экономическим развитием. Все выпуски программы можно посмотреть на сайте guberniatv.ru.

Всего на конкурс в этом году было прислано свыше пятисот работ печатных и электронных СМИ, телепрограмм и радиопередач из 31 региона Российской Федерации. Жюри оценивало их в четырех треках: "Венчурный бизнес ", "Науки о жизни", "Новая энергия" и "Искусственный интеллект".