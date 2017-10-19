Самарские таможенники изъяли посылку из Белоруссии с крупной партией сильнодействующих веществ

Самарские таможенники изъяли на почте в Новокуйбышевске посылку из Белоруссии с крупной партией сильнодействующих веществ.
Препараты были приобретены неизвестными через интернет и переправлены посредством международного почтового отправления в Россию — в одно из почтовых отделений Новокуйбышевска, об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.
Посылка была изъята сотрудниками подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков. Экспертиза показала, что в ней находились таблетки и ампулы, которые в своем составе содержали вещества, входящие в список сильнодействующих и ядовитых веществ.
Их общая масса составила 552 грамма.
Сейчас по факту их незаконного перемещения через границу возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.