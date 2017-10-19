Самарские таможенники изъяли посылку из Белоруссии с крупной партией сильнодействующих веществ

Самарские таможенники изъяли на почте в Новокуйбышевске посылку из Белоруссии с крупной партией сильнодействующих веществ.

Препараты были приобретены неизвестными через интернет и переправлены посредством международного почтового отправления в Россию — в одно из почтовых отделений Новокуйбышевска, об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Посылка была изъята сотрудниками подразделения по борьбе с контрабандой наркотиков. Экспертиза показала, что в ней находились таблетки и ампулы, которые в своем составе содержали вещества, входящие в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

Их общая масса составила 552 грамма.

Сейчас по факту их незаконного перемещения через границу возбуждено уголовное дело.