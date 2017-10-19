СОФЖИ получил возможность освободить от ареста свои счета, сообщает министерство строительства Самарской области.

10 октября Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда от 16 августа 2017 г. о взыскании с ООО "С.И.Т.И." в пользу СОФЖИ 43 млн рублей.

Данное судебное разбирательство было инициировано Фондом в связи с нарушением сроков выполнения работ по договору более чем на полтора года. По договору подряда, заключенному между СОФЖИ и ООО "С.И.Т.И.", последнее обязалось выполнить работы по строительству жилых домов в проекте "Жилой квартал № 12 с застройкой пятиэтажными жилыми зданиями жилого района "Южный город" до ноября 2015 года. Фактически акт передачи объекта завершенного строительства был подписан компаниями 23 марта 2017 года.

В договоре подряда были четко установлены штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ — уплата пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости невыполненных работ. В связи с этим СОФЖИ произвел расчет пени, разбив ее в зависимости от времени и объема сданных ООО "С.И.Т.И." работ и обратился в суд с исковым заявлением о взыскании пени в размере свыше 116 млн рублей.

Однако, суд счел возможным удовлетворить требования СОФЖИ частично, ограничив размер неустойки 10% от стоимости невыполненных работ. В рамках судебного разбирательства СОФЖИ обращало внимание суда на то, что из-за срывов срока ввода объекта в эксплуатацию, Фонд понес серьезные материальные и имиджевые потери, поскольку не смог своевременно передать участникам долевого строительства квартиры, приобретенные ими по договорам участия в долевом строительстве.

Кроме того к Фонду со стороны участников долевого строительства поступают требования об уплате штрафных санкций по договорам долевого участия в строительства и претензии к качеству работ, которые Фонд в рамках своих гарантийных обязательств удовлетворяет, привлекая к этому в соответствии с договором ООО "С.И.Т.И.". Однако компания не спешит исправлять недочеты в своей работе.

Довод ООО "С.И.Т.И." о том, что имели место нарушение со стороны СОФЖИ сроков оплаты по договору, сам по себе не является основанием для срыва сроков завершения работ. Существует практика решения подобных вопросов в судебном порядке, чем ООО "С.И.Т.И." и воспользовалось, подав встречный иск по взысканию с СОФЖИ пени за нарушение сроков оплаты. Суд, сопоставив общую сумму оплаты, определил размер неустойки в размере 4,9 млн рублей.

Таким образом, 16 августа 2017 г. суд путем зачета первоначальных исковых требований встречными взыскал с ООО "С.И.Т.И." в пользу СОФЖИ 43 млн руб. неустойки, а также 46 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.

Так как сейчас это судебное решение вступило в законную силу, то теперь СОФЖИ, получив исполнительный лист и возбудив исполнительное производство, сможет освободить от ареста свои счета путем зачета требований к ООО "С.И.Т.И.".

Напомним, что 28 сентября текущего года счета СОФЖИ были арестованы на основании исполнительного листа, выданного накануне Арбитражным судом Самарской области по делу № А55-14188/2017.

"Фонд, работая на строительном рынке региона почти 20 лет, зарекомендовал себя как надежный и добросовестный партнер, всегда выполняющий свои обязательства. Наша деятельность, в том числе в силу статуса — мы являемся организацией, образованной Правительством Самарской области — обязывает нас быть максимально прозрачными и открытыми. Могу заверить, что и впредь мы постараемся не изменить это мнение о себе, — прокомментировала заместитель исполнительного директора СОФЖИ Наталья Ладова.