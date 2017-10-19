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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В смерти пенсионера, которого врачи пешком отправили из одной больницы в другую, следователи не нашли криминала

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре окончена доследственная проверка по факту обнаружения тела 77-летнего пенсионера, который пропал еще 7 августа.

Напомним, Петр Костюк направлялся в больницу, при себе у него был паспорт, а мобильник он забыл дома. Обратно мужчина так и не вернулся.

Родственники написали заявление в полицию и смогли найти людей, благодаря которым восстановили примерную картину произошедшего: мужчина по дороге в больницу попал под машину, ему вызвали "скорую помощь", которая доставила пенсионера в больницу им. Пирогова, где компьютерная томограмма показала перелом челюсти. Далее врачи отправили пациента в больницу им. Середавина своим ходом. До медучреждения Петр Костюк не добрался. Его тело было нашли лишь 4 сентября в овраге в пос. Управленческий, где он когда-то проживал с женой.

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тела, чтобы выяснить, не была ли смерть Костюка криминальной. Также силовики решили проверить персонал больницы им. Пирогова на предмет халатности.

Процессуальное решение по поводу оценки действий медиков пока не принято. Смерть же пенсионера признали некриминальной. Как сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева, ведомство вынесло решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту гибели Костюка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gennady Xxx 05 сентября 2017 16:36 В самарской школе обрушилась штукатурка с потолка

Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!

Татьяна Чернова 04 сентября 2017 20:36 В пос. Мехзавод женщина упала с пятого этажа

Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...

Вячеслав ? 11 августа 2017 18:19 Из реки Большой Иргиз в с. Пестравка извлекли тело мужчины

Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.

Алекс Меломан 11 августа 2017 10:41 В Самаре пропал пенсионер, которого с травмой головы отправили из Пироговки в больницу им. Середавина своим ходом

Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.

Вахаг Варданян 30 июля 2017 23:05 Из Волги в районе Ленинградского спуска извлекли тело молодого человека

Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат

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