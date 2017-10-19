На благоустройство дворов в Пестравском районе выделят более 12 млн рублей

Администрация Пестравского района ищет подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сразу в нескольких селах района. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госзакупок.
Самый большой объем работ будет выполнен в с. Майское. Здесь благоустроят дворы по ул. Центральная, 1, 3, 6, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 31, 33, 35, по пер. Новый, 3, 4, 6, ул. Школьная, 5, 7, ул. Специалистов, 10, пос. Овсянка, ул. Верхняя, 3, ул. Коммунальная, 3.
Также предусмотрено благоустройство дворов в с.Мосты по ул. Юбилейная, 16, пер. Комсомольский, 24, в с. Тепловка, ул. Чкалова, 1,2 и в Пестравке ул. Крайнюковская, 73, ул. Заводская, 6А, ул. 50 лет Октября, 52, 53.
Общая стоимость контрактов может составить до 12,8 млн рублей.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.