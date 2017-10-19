На благоустройство дворов в Пестравском районе выделят более 12 млн рублей

Администрация Пестравского района ищет подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сразу в нескольких селах района. Соответствующие аукционы опубликованы на портале госзакупок.

Самый большой объем работ будет выполнен в с. Майское. Здесь благоустроят дворы по ул. Центральная, 1, 3, 6, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 31, 33, 35, по пер. Новый, 3, 4, 6, ул. Школьная, 5, 7, ул. Специалистов, 10, пос. Овсянка, ул. Верхняя, 3, ул. Коммунальная, 3.

Также предусмотрено благоустройство дворов в с.Мосты по ул. Юбилейная, 16, пер. Комсомольский, 24, в с. Тепловка, ул. Чкалова, 1,2 и в Пестравке ул. Крайнюковская, 73, ул. Заводская, 6А, ул. 50 лет Октября, 52, 53.

Общая стоимость контрактов может составить до 12,8 млн рублей.