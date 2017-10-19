Новый знакомый украл у спящего новокуйбышевца телевизор, шуруповерт и камуфляжный костюм

Инспекторы ДПС в Новокуйбышевске задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью при патрулировании лейтенанты полиции Ленар Сагиров и Станислав Кудинников заметили идущего по тротуару мужчину. Он нес сумку и телевизор. Необычная прогулка вызвала у правоохранителей подозрения. Пешеход попытался скрыться, но большая ноша не позволила далеко убежать. Подозреваемый спрятался за остановку общественного транспорта, однако это не помогло, полицейские задержали его.

Мужчина признался, что взял у знакомого телевизор, шуруповерт и камуфляжный костюм. Когда правоохранители пришли в потерпевшему, он спал. Оказалось, что мужчина еще не знал, что его обокрали. Как выяснилось, в тот день мужчины познакомились на улице, и будущий потерпевший пригласил нового приятеля выпить к себе домой. После застолья хозяин квартиры уснул, а гость ушел с чужим имуществом.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владельцу.