Новый знакомый украл у спящего новокуйбышевца телевизор, шуруповерт и камуфляжный костюм

Инспекторы ДПС в Новокуйбышевске задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью при патрулировании лейтенанты полиции Ленар Сагиров и Станислав Кудинников заметили идущего по тротуару мужчину. Он нес сумку и телевизор. Необычная прогулка вызвала у правоохранителей подозрения. Пешеход попытался скрыться, но большая ноша не позволила далеко убежать. Подозреваемый спрятался за остановку общественного транспорта, однако это не помогло, полицейские задержали его.
Мужчина признался, что взял у знакомого телевизор, шуруповерт и камуфляжный костюм. Когда правоохранители пришли в потерпевшему, он спал. Оказалось, что мужчина еще не знал, что его обокрали. Как выяснилось, в тот день мужчины познакомились на улице, и будущий потерпевший пригласил нового приятеля выпить к себе домой. После застолья хозяин квартиры уснул, а гость ушел с чужим имуществом.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество возвращено владельцу.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.