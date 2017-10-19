Сызранец лез через окно к собутыльникам, но попал в чужую квартиру и решил не уходить с пустыми руками

В Сызрани 31-летний местный житель сообщил в полицию о том, что обокрали его квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Из его жилища на Бородинском проезде пропали 3 тыс. рублей. Как выяснилось, злоумышленник проник в помещение, расположенное на первом этаже, разбив окно.
По подозрению в краже задержали ранее судимого за аналогичное преступление 27-летнего местного жителя.
В день совершения преступления он выпивал в компании знакомых в соседней с квартире. В какой-то момент мужчина ушел, но позже вернулся. Попасть к собутыльникам через дверь у него не получилось. После этого он придумал разбить окно. Уже внутри чужого жилища он понял, что перепутал квартиры, но решил не уходить с пустыми руками и забрал с собой найденные деньги.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.