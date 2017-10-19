Сызранец лез через окно к собутыльникам, но попал в чужую квартиру и решил не уходить с пустыми руками

В Сызрани 31-летний местный житель сообщил в полицию о том, что обокрали его квартиру, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Из его жилища на Бородинском проезде пропали 3 тыс. рублей. Как выяснилось, злоумышленник проник в помещение, расположенное на первом этаже, разбив окно.

По подозрению в краже задержали ранее судимого за аналогичное преступление 27-летнего местного жителя.

В день совершения преступления он выпивал в компании знакомых в соседней с квартире. В какой-то момент мужчина ушел, но позже вернулся. Попасть к собутыльникам через дверь у него не получилось. После этого он придумал разбить окно. Уже внутри чужого жилища он понял, что перепутал квартиры, но решил не уходить с пустыми руками и забрал с собой найденные деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.