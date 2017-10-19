Дарья Касаткина пробилась в полуфинал турнира Кубок Кремля

Тольяттинка Дарья Касаткина нанесла поражение представительнице Белоруссии Александре Соснович и пробилась в полуфинал московского теннисного турнира Кубок Кремля, призовой фонд которого составляет почти $ 800 тыс., пишет rsport.ria.ru.

Касаткина в четвертьфинальном матче взяла верх над Соснович в двух партиях — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 23 минуты.

Соперницей 20-летней теннисистки в полуфинальном поединке будет победительница матча Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Вера Лапко (Белоруссия).