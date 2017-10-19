"Крылья Советов" завершают подготовку к игре с "Кубанью"

"КС" завершит подготовку к заключительной игре первого круга ФНЛ 2017/18 против краснодарской "Кубани". Этот поединок самарцы проведут на выезде.

В течение всей недели "Крылья" тренировались на втором поле стадиона "Металлург", а 19 октября игроки под руководством штаба Андрея Тихонова провели занятие на искусственном поле клубной базы.

Утренняя тренировка была беговой и продолжалась около часа. Уже 20 октября "Крылья Советов" отправятся в Краснодар на матч 19-го тура против краснодарцев. На данный момент "Кубань" занимает 11 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 21 очко, сообщает официальный сайт самарского клуба.