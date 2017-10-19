Самарские контрабандисты оставили на таможне чучело крокодила и самовары

Профессиональный праздник 25 октября отметят сотрудники таможни. В преддверии даты журналист Волга Ньюс побывал на таможенном посту в аэропорту Курумоч и узнал, какие самые необычные вещи пытались незаконно пронести самарские контрабандисты.

Редкий крокодил

Коричневатая рептилия с ярко-зелеными глазами кажется живой, но нет, это — чучело. Редко встречающегося крокодила тупорылого пытался в июне 2017 г. провезти в Самару боцман, возвращавшийся с работы. Гражданин России прибыл рейсом Стамбул — Самара вместе с "крокодиловой сумочкой": чучело просто лежало в чемодане.

Таможенникам он пояснил: не знал, что мумифицированную рептилию нельзя привозить. Хотел на ней немного подзаработать — купил в южных странах по-дешевке, думал продать в России в два раза дороже.

"Этот вид крокодилов поименован в перечне видов животных и растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящейся под угрозой исчезновения", — рассказал Волга Ньюс начальник таможенного поста "Аэропорт Самара" Самарской таможни Анатолий Тимощенков.

За ввоз мертвого представителя исчезающего вида в Россию боцман попал под два административных дела. Он заплатил штраф. Крокодила конфисковали. На таможне говорят: в ближайшее время передадут чучело рептилии в музей или какой-нибудь детский фонд.

"При мне таких случаев не было, но вообще они в практике встречаются: иногда через таможню пытаются незаконно ввезти живых существ на продажу, — отмечает Анатолий Тимощенков. — Например, редкие птицы получают снотворное, ввозятся в чемодане. Но в итоге половина из них погибает".

Старинные самовары

В конце 2016 г. и в марте 2017 г. иностранные граждане пытались вывезти из России самовары. Один сообщил таможенникам, что редкая вещица досталась ему от его русской бабушки. А второй просто, как в стихотворении Чуковского, пошел на базар и купил самовар.

Самовары, меж тем, были 1898 и 1911 годов изготовления. На них имелись клейма и надписи, относящие изделия к тульским мастерам: "Товарищество Торгового дома братьев ШЕМАРИНЫХ в Туле" и "Уставъ ВЫСОЧАЙШЕ утв.10 Апр1898 г вича Баташова ТУЛIЬ МАРКА". Экспертиза признала: предметы относятся к культурной ценности. При желании вывезти такие вещи из России необходимо получить письменное разрешение Министерства культуры РФ (если, конечно, в Минкульте не будут протестовать против вывоза из страны такой ценности).

В итоге один иностранец заплатил штраф и оставил самовар на территории России, но "у себя". А у второго контрабандиста самовар конфисковали, поскольку родственников в этой стране у него нет и возвращаться сюда он не планировал.

Холодное оружие

"Года три — четыре назад в Россию массово ввозили кастеты и дубинки с турецкого направления, в основном из Анталии, — говорит Анатолий Тимощенков. — Ввоз холодного оружия допускается только в случае, если заранее было получено разрешении МВД РФ. В основном, конечно, люди незаконно пытавшиеся ввезти эти кастеты и дубинки покупали их в качестве сувениров. Оружие это было разных видов — с черепами, с иглами".

Турецкое оружие в Россию не пропускалось, а изымалось на таможне. К тому же контрабандистам-отпускникам приходилось оплатить штраф 1,5 тыс. рублей.

Золото, брильянты

На таможенном посту аэропорта на авиарейсе Хельсинки — Самара "попался" мужчина, незадекларировавший драгоценные камни, кольца и серьги.

"При досмотре багажа были обнаружены ювелирные изделия со вставками из 59 камней и 53 камня, — рассказала пресс-секретарь Самарской таможни Ольга Круглова-Майшева. — Дать точные объяснения по ввозимому товару гражданин не смог, много раз менял свои показания. Помимо украшений в багаже были обнаружены пустые упаковочные коробки, маркированные знаком ювелирного завода Leo Totti".

Экспертиза показала — стоимость товара — 3,7 млн рублей. В отношении контрабандиста возбудили административное дело и наложили штраф — в размере половины стоимости ввозимого товара.

Коммерческие партии под видом товара личного пользования

"Часто бывает: ввозят 100 маек, 100 рубашек одного размера и фасона, 100 тапочек, 100 сорочек, — отмечает Анатолий Тимощенков. — При этом, хозяева вещей уверяют, что везут их для личного пользования. Но понятно, что это — коммерческие партии, за них должна платиться госпошлина".

Обычно в таких случаях назначается экспертиза. Часто владельца вещей ожидает штраф или конфискация. Кроме того, контрабандист может попасть и под закон о защите интеллектуальной собственности — если на изделиях стоит известный лейбл, но сами вещи — подделка.

В заключение

Иногда контрабандистом человек становится не по злому умыслу, а по незнанию. Поэтому, перед тем как что-то ввезти в страну или вывезти из нее, таможенники советуют зайти на сайт федеральной таможенной службы и ознакомиться с правилами перемещения вещей через границу.