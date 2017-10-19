Самарские гимнасты стали призерами международного турнира

В Тбилиси с 13 по 16 октября прошел розыгрыш Кубка по спортивной гимнастике. Участниками соревнований стали спортсмены России, Грузии, Армении, Украины и Белоруссии.
В командном многоборье уверенную победу одержала сборная России, которая полностью была представлена спортсменами Самарской области — Валентином Стариковым (ГАУ СШОР №2, ЦСП ССК СО), Иваном Тихоновым (ГАУ СШОР №2) и Андреем Маколовым (КСДЮСШОР "Олимп", ЦСП ССК СО).
В личном многоборье Валентин Стариков завоевал "золото", Иван Тихонов — "серебро", Андрей Маколов — "бронзу". На отдельных снарядах у Валентина Старикова "золото" на брусьях и перекладине, "бронза" в упражнениях на коне. Иван Тихонов стал вторым на брусьях, Андрей Маколов в итоговом протоколе расположился на третьем месте в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!