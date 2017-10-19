Самарские гимнасты стали призерами международного турнира

В Тбилиси с 13 по 16 октября прошел розыгрыш Кубка по спортивной гимнастике. Участниками соревнований стали спортсмены России, Грузии, Армении, Украины и Белоруссии.

В командном многоборье уверенную победу одержала сборная России, которая полностью была представлена спортсменами Самарской области — Валентином Стариковым (ГАУ СШОР №2, ЦСП ССК СО), Иваном Тихоновым (ГАУ СШОР №2) и Андреем Маколовым (КСДЮСШОР "Олимп", ЦСП ССК СО).

В личном многоборье Валентин Стариков завоевал "золото", Иван Тихонов — "серебро", Андрей Маколов — "бронзу". На отдельных снарядах у Валентина Старикова "золото" на брусьях и перекладине, "бронза" в упражнениях на коне. Иван Тихонов стал вторым на брусьях, Андрей Маколов в итоговом протоколе расположился на третьем месте в упражнениях на кольцах и в опорном прыжке, сообщает министерство спорта Самарской области.