"ПТС" повторно подало иск о банкротстве "Авиакора"

АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС, занимается поставкой тепловой энергии, входит в группу "Т Плюс") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ОАО "Авиакор-авиационный завод" (одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины"), сообщается в материалах КАД ВАС. Пока заявление к рассмотрению не принято.
Согласно материалам КАД ВАС, в июле 2017 г. был удовлетворен иск ПТС к "Авиакору" на 91,15 млн рублей. Также на рассмотрении арбитража находится заявление ПТС о взыскании с авиационного завода еще 8,8 млн рублей.
В конце сентября ПТС уже подавало аналогичный иск к авиационному заводу "Авиакор". Тогда в пресс-службе "Т Плюс" поясняли, что "Авиакор-авиационный завод" "является крупнейшим неплательщиком за полученную тепловую энергию среди всех промышленных производств региона". "Размер долга достигает 90 млн руб., из которых 80 млн руб. уже подтверждено судебными решениями и по ним получены исполнительные листы", — отмечали энергетики.
Также они заявляли, что поставка теплоресурса на завод была прекращена ими еще в сентябре 2017 года. Однако спустя буквально три дня после подачи заявления энергетики отозвали свое заявление.
Тогда в пресс-службе компании поясняли, что с должником ведутся переговоры.
Причин повторной подачи иска о признании "Авиакора" несостоятельным в пресс-службе ПТС не объяснили и лишь заметили: "В настоящее время идет переговорный процесс. Более подробной информацией не располагаем".
На заводе на запрос издания не ответили.
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"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...