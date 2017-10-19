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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"ПТС" повторно подало иск о банкротстве "Авиакора"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС, занимается поставкой тепловой энергии, входит в группу "Т Плюс") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о банкротстве ОАО "Авиакор-авиационный завод" (одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, входит в корпорацию "Русские машины"), сообщается в материалах КАД ВАС. Пока заявление к рассмотрению не принято.

"ПТС" повторно подало иск о банкротстве "Авиакора" "ПТС" повторно подало иск о банкротстве "Авиакора"
Фото: Андрей Савельев

Согласно материалам КАД ВАС, в июле 2017 г. был удовлетворен иск ПТС к "Авиакору" на 91,15 млн рублей. Также на рассмотрении арбитража находится заявление ПТС о взыскании с авиационного завода еще 8,8 млн рублей.

В конце сентября ПТС уже подавало аналогичный иск к авиационному заводу "Авиакор". Тогда в пресс-службе "Т Плюс" поясняли, что "Авиакор-авиационный завод" "является крупнейшим неплательщиком за полученную тепловую энергию среди всех промышленных производств региона". "Размер долга достигает 90 млн руб., из которых 80 млн руб. уже подтверждено судебными решениями и по ним получены исполнительные листы", — отмечали энергетики.

Также они заявляли, что поставка теплоресурса на завод была прекращена ими еще в сентябре 2017 года. Однако спустя буквально три дня после подачи заявления энергетики отозвали свое заявление.

Тогда в пресс-службе компании поясняли, что с должником ведутся переговоры.

Причин повторной подачи иска о признании "Авиакора" несостоятельным в пресс-службе ПТС не объяснили и лишь заметили: "В настоящее время идет переговорный процесс. Более подробной информацией не располагаем".

На заводе на запрос издания не ответили.

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