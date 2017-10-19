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Самарская область лидирует среди регионов ПФО по урожайности картофеля

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область лидирует среди регионов Приволжского федерального округа по урожайности картофеля. По итогам сельскохозяйственного сезона этот показатель достиг 32 т с гектара.

Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия.

В настоящее время уборка овощей и картофеля на полях губернии еще продолжается. По данным управления растениеводства и земледелия регионального минсельхоза на сегодняшний день практически все  индексы, показатели, которые установлены Минсельхозом РФ, самарские овощеводы уже выполнили. Собрано около 95 тыс. т овощей (план — 82 тыс. тонн). И итоговая цифра продолжает расти. Картофель еще предстоит убрать с 250 га, всего по соглашению с федеральным центром его нужно заготовить 148 тыс. тонн.

Средняя урожайность "второго хлеба" в самарских сельхозпредприятиях по сравнению с прошлогодними результатами значительно выросла. Если в прошлом году собирали около 20-25 т/га, сейчас эта цифра достигает 32 тонны. В соседних регионах данный показатель находится на уровне 22-27 тонн.

"Перспективность развития регионального картофелеводства очевидна,  продукция востребована, тем более что картофелем губерния себя обеспечивает пока на 70 процентов. Сегодня в регионе действует программа развития мелиорации, идет восстановление оросительных систем, строятся новые каналы, дождевальные машины новые собираются в муниципальных районах. В самарских картофелеводческих хозяйствах применяются современные картофелеуборочные комбайны, то есть полностью весь шлейф техники и технология задействованы и отработаны на европейском уровне. Следующая задача — нарастить объемы картофельного семеноводства в Самарской области", — отметил руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Владимир Большаков.

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