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Строительство Строительство и недвижимость

Владимир Кошелев принял участие в XIII съезде "Деловая Россия"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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18 октября 2017 года Владимир Кошелев, председатель совета директоров Корпорации "Кошелев", принял участие в XIII съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В работе съезда приняли участие более двухсот делегатов, причем 112 из них — представители региональных отделений общественной организации.

На XIII съезде делегаты избрали новый состав генерального совета, высший управленческий орган "Деловой России" будет носить теперь новое название — координационный совет.

Владимир Кошелев, сопредседатель комитета по строительству "Деловая Россия", предложил план работы комитета до конца текущего и на весь 2018 год. Основная цель комитета, по словам главы Корпорации "Кошелев", — добиться повышения экономической эффективности строительных региональных проектов. Этого можно достичь с помощью ежедневного мониторинга и анализа существующих проблем в строительной индустрии, путем административной и финансовой поддержки малого и среднего бизнеса на региональном и федеральном уровнях, а также за счет активного привлечения экспертов и специалистов строительной отрасли для разработки и внедрения законодательных инициатив. Все эти меры способствуют работу роста удобства и прозрачности рынка.

"Мы формируем предложения, выступаем с законодательными инициативами, которые способны обеспечить устойчивое развитие строительной отрасли как одной из базовых отраслей российской экономики",  — сказал Владимир Кошелев в своём выступлении перед делегатами съезда.

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