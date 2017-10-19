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Молодежная политика Общество

Участница из Самары на ВФМС рассказывает о своем опыте организации экологической акции

СОЧИ. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сочи на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов продолжают активно участвовать в насыщенной образовательной, деловой, культурной и спортивной программах международного события 125 самарцев.

Участница из Самары на ВФМС рассказывает о своем опыте организации экологической акции Участница из Самары на ВФМС рассказывает о своем опыте организации экологической акции
Фото: Дмитрий Бурлаков

В делегации из Самарской области — представители всех 12 направлений работы форума. Одна из ключевых площадок — "Экология и здоровье".

Елена Лашкина, инициатор экологического движения в Самаре "Чистый город", отправилась на ВМФС, чтобы набраться опыта и поделиться своим проектом с участниками фестиваля со всего мира. Об этом накануне она рассказала азербайджанскому СМИ "Бакуинформ".

Изначально девушка была куратором акции "Чистый город". Суть проста — по весне самарская молодежь собиралась на традиционные субботники и убиралась в скверах и парках. Но этого, по мнению студентки 4 курса естественно-географического факультета ПГСГА, недостаточно.

"Я наблюдала за своими товарищами и обратила внимание, что им эта активность, эти реальные действия, улучшающие нашу жизнь, нравятся. У них горят глаза, есть мотивация. И подумала, почему мы делаем это только весной? И в прошлом, 2016 году, мы решили сделать из этого одноименное движение. В этом году впервые провели акцию "Чистые берега" — в конце августа мы убирали территорию около Волги", — рассказала участница ВФМС.

Елена Лашкина рассказала журналисту и о планах на будущее. Сегодня активистка готовит образовательную программу для школьников — подготовила лекцию о том, что такое экология и за неделю до начала ВФМС успела апробировать ее в 163 школе в г. Самара.

"К сожалению, не все школьники понимают, насколько масштабно понятие "экология". Это отношение человека к природе и окружающему миру. И оно должно быть бережным! Дети не знают, что необходимо сдавать батарейки в специальные места, не понимают, зачем нужно сортировать отходы. Но тут важно начать рассказывать. Когда я объясняла им пользу грамотного отношения с мусором, они задавали мне интересные вопросы, им стало небезразлично. Все, что на данном этапе нужно делать для того, чтобы изменить сознание людей, подсказать им, что бережно относиться к нашей планете — совсем не трудно, это разъяснять, общаться, поднимать эти темы и отвечать на вопросы. Если мы введем эту работу с детьми в Самарской области повсеместно, через 10-15-20 лет у нас будет поколение с принципиально иным экологическим воспитанием", — поделились Елена Лашкина.

Как отметила девушка, в Самарской области много ребят, заинтересованных в этой работе и в популяризации бережного отношения к экологии губернии, к чистоте самарского воздуха и реки Волги.

На фестивале она планирует завести новые знакомства, узнать, какие проекты по популяризации бережного отношения к природе реализуются в других регионах России, и внедрить их в Самарскую область.

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