За 9 месяцев компания ВТБ Страхование жизни собрала более 13,7 млрд рублей страховых премий

За 9 месяцев 2017 года компания ВТБ Страхование жизни собрала более 13,7 млрд рублей страховых премий, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сборы по инвестиционному страхованию (ИСЖ) составили 12,3 млрд рублей (прирост 50%), сборы по накопительному страхованию (НСЖ) — 1,4 млрд рублей (прирост в 237%).
За отчетный период страховая компания заключила с клиентами порядка 27 тысяч договоров, что почти в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Приток клиентов обеспечен преимущественно за счет развития продаж клиентам массовой розницы через банковский канал.
"В последние несколько лет спрос на продукты страхования жизни растет довольно значительными темпами. Такая тенденция связана в первую очередь с общим снижением депозитных ставок на рынке, а также со снижением минимальной суммы договора. Так, если раньше ИСЖ были ориентированы только на состоятельных клиентов, то сейчас эти продукты стали доступны и для более массового потребителя — доля сборов в этом сегменте в нашем портфеле составляет порядка 85%", — прокомментировал генеральный директор компании ВТБ Страхование жизни Максим Пушкарев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.