В Самаре начала работу конференция по развитию системы комплексной реабилитации инвалидов

В четверг, 19 октября в гостиннице Холидэй Инн состоялось пленарное заседание межрегиональной конференции "Развитие системы комплексной реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, и социального сопровождения их семей".

Конференция проводится министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области, министерством образования и науки Самарской области при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Участников Конференции от имени главы региона Дмитрия Азарова поприветствовал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов. "От всей души приветствую участников и гостей межрегиональной конференции! Для нас большая честь принимать на Самарской земле столь важное, социально значимое мероприятие. В настоящее время в нашей стране проводится большая работа по формированию методологической и нормативной базы предоставления реабилитационных услуг инвалидам, развитию системы сопровождения семей с детьми-инвалидами, своевременному выявлению детей и граждан, нуждающихся в профессиональной помощи и поддержке. Для нас важен каждый ребенок, каждый гражданин, независимо от степени ограничений его жизнедеятельности. На мой взгляд, задачами государства, а также негосударственных структур является создание такой системы поддержки и сопровождения, благодаря которой человек приобретает уверенность в себе и получает возможность реализовать свой личностный потенциал, улучшить качество жизни. Надеюсь, что обсуждение актуальных вопросов теории и практической деятельности в данной сфере, обмен опытом и мнениями помогут выработать единый подход к решению стоящих перед нами задач и повысить качество предоставляемых населению услуг", — отмечается в приветственном адресе руководителя области.

В Конференции принимают участие представители из 12 регионов Приволжского федерального округа, а также более 200 специалистов учреждений Самарской области различной ведомственной направленности (здравоохранение, социальная защита, образование, НКО).

Кроме пленарного заседания в программе Конференции запланированы панельные секции, мастер — классы, выступления представителей Пермского края и Свердловской области, реализующих пилотный проект по развитию системы комплексной реабилитации.

После подведения итогов Конференции будут выработаны совместные решения, которые в дальнейшем могут стать основой системы комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.



