Доцента Самарского НИУ им. С.П. Королева приговорили к штрафу за мелкое взяточничество

Вступил в силу приговор, вынесенный 77-летнему доценту кафедры математики и бизнес-информатики ФГАОУ ВО "Самарский национально-исследовательский университет имени академика С. П. Королева" (Самарский университет) Вячеславу Долгополову.

Его признали виновным в 28 эпизодах мелкого взяточничества, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Как сообщают в ведомстве, Долгополова разоблачили сотрудники службы во время работы по борьбе с коррупцией.

По данным ФСБ, во время зимней сессии Вячеслав Долгополов, используя служебное положение, незаконно потребовал от студентов первого курса по 500 руб. в качестве вознаграждения за постановку положительных оценок на экзамене по математике без фактической проверки знаний.

10 февраля 2017 г. Долгополова задержали с поличным сотрудники ФСБ, когда он получил от студента первого курса Самарского университета 14 тыс. руб. в качестве взятки за постановку положительных оценок 28 учащимся первого курса.

10 марта в отношении преподавателя в Советском МСО областного СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В дальнейшем уголовное дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество".

29 августа мировой суд Октябрьского района признал Вячеслава Долгополова виновным по 28 отдельным эпизодам мелкого взяточничества и назначил ему штрафа 25 тыс. рублей. 11 сентября этот приговор вступил в силу.