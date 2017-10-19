Доцента Самарского НИУ им. С.П. Королева приговорили к штрафу за мелкое взяточничество

Вступил в силу приговор, вынесенный 77-летнему доценту кафедры математики и бизнес-информатики ФГАОУ ВО "Самарский национально-исследовательский университет имени академика С. П. Королева" (Самарский университет) Вячеславу Долгополову.
Его признали виновным в 28 эпизодах мелкого взяточничества, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
Как сообщают в ведомстве, Долгополова разоблачили сотрудники службы во время работы по борьбе с коррупцией.
По данным ФСБ, во время зимней сессии Вячеслав Долгополов, используя служебное положение, незаконно потребовал от студентов первого курса по 500 руб. в качестве вознаграждения за постановку положительных оценок на экзамене по математике без фактической проверки знаний.
10 февраля 2017 г. Долгополова задержали с поличным сотрудники ФСБ, когда он получил от студента первого курса Самарского университета 14 тыс. руб. в качестве взятки за постановку положительных оценок 28 учащимся первого курса.
10 марта в отношении преподавателя в Советском МСО областного СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В дальнейшем уголовное дело переквалифицировано на ч. 1 ст. 291.2 УК РФ "Мелкое взяточничество".
29 августа мировой суд Октябрьского района признал Вячеслава Долгополова виновным по 28 отдельным эпизодам мелкого взяточничества и назначил ему штрафа 25 тыс. рублей. 11 сентября этот приговор вступил в силу.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их