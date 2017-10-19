Александр Лазаренко рассказал участникам ВФМС-2017 о космическом туризме

В четверг, 19 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в гости к самарской делегации приехал ведущий инженер-испытатель поисково-спасательного отдела ПОА "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Александр Лазаренко. В беседе приняли участие не только самарские ребята, но и гости из Сербии.
Александр Лазаренко поговорил с участниками о таком направлении, как космический туризм. С каждым днем людей, желающих прикоснуться к космическому пространству, становится все больше.
По словам Александра Лазаренко, сегодня космический туризм условно можно разделить на два направления. Первое — отправка туристов в космос. Сегодня только несколько компаний занимаются этим вопросом — американские и частные русские.
Александр Лазаренко отметил, что отправиться в космос — дорогостоящее удовольствие. Турист, как и профессиональный космонавт, должен пройти длительную подготовку, после которой обязан сдать экзамены. И только после этого его отправляют на МКС. На сегодняшний день в качестве туриста в космосе побывали только семь человек.
Второе направление туризма уже широко распространено. Для желающих организовываются специальные экскурсионные выезды на космодром Байконур, где можно своими глазами увидеть старт ракеты.
Также проходят экскурсии по непосредственно поисковой деятельности. Простые люди могут стать свидетелями того, как на бескрайних просторах степей Казахстана ведется поиск спускаемого аппарата с космонавтами.
Александр Лазаренко рассказал, что в поисковой кампании участвуют 350 человек. Спускаемый аппарат в плотных слоях атмосферы задает координаты своего нахождения. С воздуха его отслеживают поисковые вертолеты, а на земле аппарат ведет отряд на автомобилях.
После приземления капсулы на землю поисковики направляются к космонавтам, помогают им выйти на землю. Здесь же разворачивают полевой медицинский госпиталь, где космонавтов переодевают, осматривают, оказывают необходимую первую медицинскую помощь.
В ходе встречи ребята поинтересовались, случались ли в работе Александра Лазаренко экстремальные случаи. По словам эксперта, сегодня процесс поисковой службы отработан до мелочей, и космонавтам долго ждать не приходится.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.