Александр Лазаренко рассказал участникам ВФМС-2017 о космическом туризме

В четверг, 19 октября, на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в гости к самарской делегации приехал ведущий инженер-испытатель поисково-спасательного отдела ПОА "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" Александр Лазаренко. В беседе приняли участие не только самарские ребята, но и гости из Сербии.

Александр Лазаренко поговорил с участниками о таком направлении, как космический туризм. С каждым днем людей, желающих прикоснуться к космическому пространству, становится все больше.

По словам Александра Лазаренко, сегодня космический туризм условно можно разделить на два направления. Первое — отправка туристов в космос. Сегодня только несколько компаний занимаются этим вопросом — американские и частные русские.

Александр Лазаренко отметил, что отправиться в космос — дорогостоящее удовольствие. Турист, как и профессиональный космонавт, должен пройти длительную подготовку, после которой обязан сдать экзамены. И только после этого его отправляют на МКС. На сегодняшний день в качестве туриста в космосе побывали только семь человек.

Второе направление туризма уже широко распространено. Для желающих организовываются специальные экскурсионные выезды на космодром Байконур, где можно своими глазами увидеть старт ракеты.

Также проходят экскурсии по непосредственно поисковой деятельности. Простые люди могут стать свидетелями того, как на бескрайних просторах степей Казахстана ведется поиск спускаемого аппарата с космонавтами.

Александр Лазаренко рассказал, что в поисковой кампании участвуют 350 человек. Спускаемый аппарат в плотных слоях атмосферы задает координаты своего нахождения. С воздуха его отслеживают поисковые вертолеты, а на земле аппарат ведет отряд на автомобилях.

После приземления капсулы на землю поисковики направляются к космонавтам, помогают им выйти на землю. Здесь же разворачивают полевой медицинский госпиталь, где космонавтов переодевают, осматривают, оказывают необходимую первую медицинскую помощь.

В ходе встречи ребята поинтересовались, случались ли в работе Александра Лазаренко экстремальные случаи. По словам эксперта, сегодня процесс поисковой службы отработан до мелочей, и космонавтам долго ждать не приходится.