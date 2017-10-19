Дмитрий Азаров: "Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие"

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" вышла программа "Главная тема" с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.

В своем первом большом интервью на этом посту Дмитрий Азаров в первую очередь поблагодарил жителей региона за поступающие поздравления.

"У меня еще не было возможности поблагодарить людей, которые прислали поздравления, добрые слова, напутствия, слова поддержки. Люди звонили, писали, подходили на улицах и в Тольятти, Жигулевске, Хворостянке, Самаре — везде, где я побывал. Хочу в первую очередь поблагодарить своих земляков за поддержку, теплоту, добрые слова и мудрые пожелания. Я искренне за это признателен", — сказал глава региона.

Он выразил надежду, что эта поддержка перерастет во взаимопонимание, которое позволит решать сложные задачи и справляться с любыми трудностями.

Дмитрий Азаров также напомнил, что Самарская область для него родная земля и наряду с доверием, оказанным президентом, это накладывает двойную ответственность.

"Доверие президента - огромная ответственность для любого гражданина Российской Федерации. Это ответственность перед человеком, который является лидером не только в стране, но и в мире. Для меня эта ответственность двойная, поскольку Самарская область для меня родная земля. Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. А ответственность будет стимулировать и меня и тех, кто работает в правительстве области и муниципалитетах, тех кто хочет позитивных достижений", — отметил он.