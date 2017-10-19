Дмитрий Азаров: "Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие"

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" вышла программа "Главная тема" с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.
В своем первом большом интервью на этом посту Дмитрий Азаров в первую очередь поблагодарил жителей региона за поступающие поздравления.
"У меня еще не было возможности поблагодарить людей, которые прислали поздравления, добрые слова, напутствия, слова поддержки. Люди звонили, писали, подходили на улицах и в Тольятти, Жигулевске, Хворостянке, Самаре — везде, где я побывал. Хочу в первую очередь поблагодарить своих земляков за поддержку, теплоту, добрые слова и мудрые пожелания. Я искренне за это признателен", — сказал глава региона.
Он выразил надежду, что эта поддержка перерастет во взаимопонимание, которое позволит решать сложные задачи и справляться с любыми трудностями.
Дмитрий Азаров также напомнил, что Самарская область для него родная земля и наряду с доверием, оказанным президентом, это накладывает двойную ответственность.
"Доверие президента - огромная ответственность для любого гражданина Российской Федерации. Это ответственность перед человеком, который является лидером не только в стране, но и в мире. Для меня эта ответственность двойная, поскольку Самарская область для меня родная земля. Я приложу все силы, чтобы оправдать оказанное доверие. А ответственность будет стимулировать и меня и тех, кто работает в правительстве области и муниципалитетах, тех кто хочет позитивных достижений", — отметил он.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.