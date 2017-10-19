Дмитрий Азаров обозначил главные приоритеты в своей работе

В четверг, 19 октября, Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 — Самара" обозначил главные приоритеты в своей работе.

"Можно сказать, что наш приоритет — образование либо экономика, либо промышленность, либо здравоохранение. Согласитесь, ни одну из этих сфер мы не можем оставить без внимания и не можем говорить, что какая-то из них является приоритетной", — отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель области подчеркнул, что все эти сферы являются приоритетными в работе высшего должностного лица региона.

По словам Дмитрия Азарова, в каждом из этих направлений должны быть расставлены четкие приоритеты, нацеленные на достижение конкретных результатов.

"Мы должны ориентироваться на то, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, повысить уровень образования и медицинского обслуживания, выпускать больше высокотехнологичной продукции. Необходимо делать все, чтобы экономика Самарской области развивалась. И в этом смысле все направления работы — приоритетные, и нам надо достигнуть тех результатов, которые будут понятны и заметны всем жителям региона", — сказал Дмитрий Азаров.