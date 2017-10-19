Самарская область будет участвовать в программе реструктуризации госдолга, предложенной президентом РФ

В четверг, 19 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" телеканала "Россия 24 — Самара" рассказал о сложившейся в регионе ситуации с долговой нагрузкой.

Объем государственного долга Самарской области на начало года превысил 67 млрд рублей.

"За пять лет долговая нагрузка выросла в два раза, ежегодно мы тратим на обслуживание долга 4,5 млрд рублей. А эти средства мы могли бы направить на развитие экономики, инвестиции, социальную поддержку. Но мы их тратим на финансирование госдолга", — сказал руководитель области.

Дмитрий Азаров пояснил, что неблагоприятна и сама структура этого долга. Дело в том, что большая часть средств занималась у коммерческих банков под высокие проценты. К примеру, Татарстан брал бюджетные займы и на обслуживание долга тратит в 50-100 раз меньше, чем Самарская область.

Глава региона отметил, что есть и позитивные моменты. "Президент страны Владимир Владимирович Путин на последнем Госсовете в Ульяновске объявил о реструктуризации задолженности регионов, и мы просто обязаны этой возможностью воспользоваться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он добавил, что эта программа добровольная. "Есть соответствующие показатели, которые надо выполнить. В том числе по развитию экономики, по валовому региональному продукту. Но мы обязаны все это выполнить, и это даст нам возможность высвободить очень значительные средства. До нескольких сотен миллионов рублей мы можем сэкономить, и это позволит нам с оптимизмом смотреть на некоторые вещи. Мы должны этот шанс использовать", — подчеркнул руководитель области.