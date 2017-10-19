Самарская область будет участвовать в программе реструктуризации госдолга, предложенной президентом РФ

В четверг, 19 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" телеканала "Россия 24 — Самара" рассказал о сложившейся в регионе ситуации с долговой нагрузкой.
Объем государственного долга Самарской области на начало года превысил 67 млрд рублей.
"За пять лет долговая нагрузка выросла в два раза, ежегодно мы тратим на обслуживание долга 4,5 млрд рублей. А эти средства мы могли бы направить на развитие экономики, инвестиции, социальную поддержку. Но мы их тратим на финансирование госдолга", — сказал руководитель области.
Дмитрий Азаров пояснил, что неблагоприятна и сама структура этого долга. Дело в том, что большая часть средств занималась у коммерческих банков под высокие проценты. К примеру, Татарстан брал бюджетные займы и на обслуживание долга тратит в 50-100 раз меньше, чем Самарская область.
Глава региона отметил, что есть и позитивные моменты. "Президент страны Владимир Владимирович Путин на последнем Госсовете в Ульяновске объявил о реструктуризации задолженности регионов, и мы просто обязаны этой возможностью воспользоваться", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Он добавил, что эта программа добровольная. "Есть соответствующие показатели, которые надо выполнить. В том числе по развитию экономики, по валовому региональному продукту. Но мы обязаны все это выполнить, и это даст нам возможность высвободить очень значительные средства. До нескольких сотен миллионов рублей мы можем сэкономить, и это позволит нам с оптимизмом смотреть на некоторые вещи. Мы должны этот шанс использовать", — подчеркнул руководитель области.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.