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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "В регионе не реализован потенциал по переработке зерна"

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24". Один из вопросов ведущего касался ситуации в сельском хозяйстве.

Врио губернатора поблагодарил тружеников села за отличный результат — 2,76 млн тонн зерновых и бобовых.

"В советское время мы добивались и большего вала, но тогда и посевные площади были больше. А сейчас мы поставили рекорд по урожайности с одного гектара. Хочу поблагодарить людей, которые своим трудом и упорством достигли потрясающих результатов", — сказал Дмитрий Азаров.

Проблема в том, что эффект от производства не стал очевидным: закупочные цены на зерно снизились на 20%, при том, что цены на муку остались одними из самых дорогих в ПФО.

"В регионе нет необходимых объемов современных зернохранилищ. Кроме того у нас не реализован потенциал по переработке зерна", — отметил Дмитрий Азаров.

По его мнению отставание региона, можно увидеть, зайдя в продуктовый магазин: присутствие самарских продуктов там минимально.

"Мы будем работать с сетевым и торговыми компаниями, выяснять, почему приоритет отдается продукции другого региона, и исправлять эту ситуацию", — пообещал глава области.

Когда объемы реализации возрастут, сельхозпроизводители будут получать серьезный доход, а значит инвестировать в переработку".

Гид потребителя

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