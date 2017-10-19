Дмитрий Азаров: "В регионе не реализован потенциал по переработке зерна"

В четверг, 19 октября, глава региона Дмитрий Азаров принял участие в программе "Главная тема" на телеканале "Россия-24". Один из вопросов ведущего касался ситуации в сельском хозяйстве.
Врио губернатора поблагодарил тружеников села за отличный результат — 2,76 млн тонн зерновых и бобовых.
"В советское время мы добивались и большего вала, но тогда и посевные площади были больше. А сейчас мы поставили рекорд по урожайности с одного гектара. Хочу поблагодарить людей, которые своим трудом и упорством достигли потрясающих результатов", — сказал Дмитрий Азаров.
Проблема в том, что эффект от производства не стал очевидным: закупочные цены на зерно снизились на 20%, при том, что цены на муку остались одними из самых дорогих в ПФО.
"В регионе нет необходимых объемов современных зернохранилищ. Кроме того у нас не реализован потенциал по переработке зерна", — отметил Дмитрий Азаров.
По его мнению отставание региона, можно увидеть, зайдя в продуктовый магазин: присутствие самарских продуктов там минимально.
"Мы будем работать с сетевым и торговыми компаниями, выяснять, почему приоритет отдается продукции другого региона, и исправлять эту ситуацию", — пообещал глава области.
Когда объемы реализации возрастут, сельхозпроизводители будут получать серьезный доход, а значит инвестировать в переработку".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.