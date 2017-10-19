Проекты благоустройства территорий будут оцениваться рейтинговым голосованием

В четверг, 19 октября, руководитель области Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" телеканала "Россия 24 — Самара" сообщил о планах по благоустройству.

"По территории всей России шагает программа благоустройства территории, общественных зон и дворов, — напомнил он. — Я столкнулся с тем, что не везде люди согласны с выбором конкретной общественной зоны. Они не принимали участие в обсуждении и принятии решения. Президент совершенно четко говорит: посоветуйтесь с людьми, вместе с ними выберите, какую конкретно территорию, парки, скверы, общественную зону, достопримечательность нужно привести в порядок".

Глава региона сообщил, что по данной теме к нему поступают жалобы от жителей области.

"Чиновники не услышали президента опять. Поэтому в следующем году, реализуя этот проект, устроим рейтинговое голосование. Я хотел бы, чтобы в каждом городе, в каждом поселке голосованием люди выбрали, какой проект мы будем реализовывать, — заявил Дмитрий Азаров. — Это нужно сделать обязательно. И в рамках этого проекта будут реализованы масштабные работы по благоустройству, которые будут создавать комфортную среду проживания. А, значит, с большим желанием люди будут оставаться в наших городах трудится, жить, работать, растить детей и будут приезжать из других городов".