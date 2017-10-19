Проекты благоустройства территорий будут оцениваться рейтинговым голосованием

В четверг, 19 октября, руководитель области Дмитрий Азаров в эфире программы "Главная тема" телеканала "Россия 24 — Самара" сообщил о планах по благоустройству.
"По территории всей России шагает программа благоустройства территории, общественных зон и дворов, — напомнил он. — Я столкнулся с тем, что не везде люди согласны с выбором конкретной общественной зоны. Они не принимали участие в обсуждении и принятии решения. Президент совершенно четко говорит: посоветуйтесь с людьми, вместе с ними выберите, какую конкретно территорию, парки, скверы, общественную зону, достопримечательность нужно привести в порядок".
Глава региона сообщил, что по данной теме к нему поступают жалобы от жителей области.
"Чиновники не услышали президента опять. Поэтому в следующем году, реализуя этот проект, устроим рейтинговое голосование. Я хотел бы, чтобы в каждом городе, в каждом поселке голосованием люди выбрали, какой проект мы будем реализовывать, — заявил Дмитрий Азаров. — Это нужно сделать обязательно. И в рамках этого проекта будут реализованы масштабные работы по благоустройству, которые будут создавать комфортную среду проживания. А, значит, с большим желанием люди будут оставаться в наших городах трудится, жить, работать, растить детей и будут приезжать из других городов".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.