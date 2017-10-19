Глава региона: "Строительство дорог и благоустройство территорий продолжится и после чемпионата мира"

В четверг, 18 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 - Самара" ответил на вопросы, которые волнуют большинство жителей Самарской области.
В частности, телезрительница поинтересовалась будет ли продолжаться реконструкция дорог и фасадов домов после чемпионата мира по футболу.
"Мы обязательно эту работу продолжим. Я уже говорил о той поддержке, которую оказывает президент. По его решению в этом году выделено 25 млрд рублей на реализацию программы по созданию комфортной среды для проживания в городах и селах всей Российской Федерации. Самарская область первоначально не вошла в эту программу, пришлось включиться в эту работу, и регион получает 950 млн рублей. Эти средства пошли на благоустройство Самары, Тольятти, Сызрани, малых городов и сел региона", — рассказал Дмитрий Азаров.
Врио губернатора добавил, что в начале августа Владимир Путин принял решение о продлении этой программы на три года. Кроме того, как отметил глава региона, продолжится федеральное финансирование проекта "Безопасные дороги".
"Мы сейчас находимся в стадии формирования бюджета Самарской области. Планируем его в ближайшее время внести в губдуму. И мы закладываем софинансирование на все федеральные проекты из областного бюджета. Мы точно будем в них участвовать", — сообщил Дмитрий Азаров.
Руководитель области добавил, что региону необходимо работать и над развитием собственного налогового потенциала. "Мы по многим платежам, акцизам, например, свой потенциал не реализуем. У нас большое количество предприятий находятся в теневом секторе экономики. Это наша и вина, и беда. Значит в предыдущие годы не смогли создать достойные условия для работы предпринимателей", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что областные власти будут серьезно работать над решением этой проблемы.
"Возьмем на вооружение лучшие проекты по развитию предпринимательства, которые были реализованы в других регионах. Я побывал в большинстве субъектов Российской Федерации за время своей работы в верхней палате парламента и этот опыт для себя аккумулировал. Можно сказать, что у меня в ранце есть готовые решения по многим проблемам, которые существуют в Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.