Глава региона: "Строительство дорог и благоустройство территорий продолжится и после чемпионата мира"

В четверг, 18 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров в эфире телеканала "Россия 24 - Самара" ответил на вопросы, которые волнуют большинство жителей Самарской области.

В частности, телезрительница поинтересовалась будет ли продолжаться реконструкция дорог и фасадов домов после чемпионата мира по футболу.

"Мы обязательно эту работу продолжим. Я уже говорил о той поддержке, которую оказывает президент. По его решению в этом году выделено 25 млрд рублей на реализацию программы по созданию комфортной среды для проживания в городах и селах всей Российской Федерации. Самарская область первоначально не вошла в эту программу, пришлось включиться в эту работу, и регион получает 950 млн рублей. Эти средства пошли на благоустройство Самары, Тольятти, Сызрани, малых городов и сел региона", — рассказал Дмитрий Азаров.

Врио губернатора добавил, что в начале августа Владимир Путин принял решение о продлении этой программы на три года. Кроме того, как отметил глава региона, продолжится федеральное финансирование проекта "Безопасные дороги".

"Мы сейчас находимся в стадии формирования бюджета Самарской области. Планируем его в ближайшее время внести в губдуму. И мы закладываем софинансирование на все федеральные проекты из областного бюджета. Мы точно будем в них участвовать", — сообщил Дмитрий Азаров.

Руководитель области добавил, что региону необходимо работать и над развитием собственного налогового потенциала. "Мы по многим платежам, акцизам, например, свой потенциал не реализуем. У нас большое количество предприятий находятся в теневом секторе экономики. Это наша и вина, и беда. Значит в предыдущие годы не смогли создать достойные условия для работы предпринимателей", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что областные власти будут серьезно работать над решением этой проблемы.

"Возьмем на вооружение лучшие проекты по развитию предпринимательства, которые были реализованы в других регионах. Я побывал в большинстве субъектов Российской Федерации за время своей работы в верхней палате парламента и этот опыт для себя аккумулировал. Можно сказать, что у меня в ранце есть готовые решения по многим проблемам, которые существуют в Самарской области", — сказал Дмитрий Азаров.