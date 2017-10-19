Дмитрий Азаров: Мы сейчас анализируем причины отставания Самарской области

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Дмитрий Азаров впервые ответил на вопросы жителей региона в качестве главы региона.
Один из вопросов касался отставания Самарской области по росту ВВП/ВРП. В среднем по России за январь-сентябрь 2017 года к аналогичному периоду 2016 года он составляет 104,4%. Для Самарской области это 99,2%.
"Цифры достаточно красноречивы, — заметил Дмитрий Азаров. — А ведь у нас огромный потенциал, у нас есть полезные ископаемые, у нас мощнейшая промышленность, у нас есть высочайшего уровня образование, которое привлекает сюда людей из других регионов. Они приезжают сюда получить высшее образование в наших лучших вузах, которые входят не только в топ российских университетов, но и в мировых. У нас все есть, чтобы быть успешными, но, к сожалению, мы сейчас отстаем".
Глава региона подчеркнул, что он и его команда сейчас анализируют причины отставания, чтобы понять, что мешает Самарской области достигать результатов, опережающих среднероссийские.
Он еще раз подчеркнул, что у региона колоссальный потенциал. "Здесь живут трудолюбивые люди, люди, способные достигать космических результатов, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — А это главный залог нашего успеха. Мы должны дать им возможность для самореализации. Должны создать для этого все условия".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.