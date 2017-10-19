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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: Мы сейчас анализируем причины отставания Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Дмитрий Азаров впервые ответил на вопросы жителей региона в качестве главы региона.

Дмитрий Азаров: Мы сейчас анализируем причины отставания Самарской области Дмитрий Азаров: Мы сейчас анализируем причины отставания Самарской области
Фото: Игорь Казановский

Один из вопросов касался отставания Самарской области по росту ВВП/ВРП. В среднем по России за январь-сентябрь 2017 года к аналогичному периоду 2016 года он составляет 104,4%. Для Самарской области это 99,2%.

"Цифры достаточно красноречивы, — заметил Дмитрий Азаров. — А ведь у нас огромный потенциал, у нас есть полезные ископаемые, у нас мощнейшая промышленность, у нас есть высочайшего уровня образование, которое привлекает сюда людей из других регионов. Они приезжают сюда получить высшее образование в наших лучших вузах, которые входят не только в топ российских университетов, но и в мировых. У нас все есть, чтобы быть успешными, но, к сожалению, мы сейчас отстаем".

Глава региона подчеркнул, что он и его команда сейчас анализируют причины отставания, чтобы понять, что мешает Самарской области достигать результатов, опережающих среднероссийские.

Он еще раз подчеркнул, что у региона колоссальный потенциал. "Здесь живут трудолюбивые люди, люди, способные достигать космических результатов, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — А это главный залог нашего успеха. Мы должны дать им возможность для самореализации. Должны создать для этого все условия".

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