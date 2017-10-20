Глава региона: "Президент очень глубоко погружен в проблематику Самарской области"

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" вышла программа "Главная тема" с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.
Ведущий Сергей Гуров поинтересовался о чем шла речь во время встречи с президентом, на которой решался вопрос о назначении.
"Пресс-служба Кремля распространила эту запись без малейшего звука", — посетовал ведущий и попросил рассказать какие задачи поставил глава страны и как напутствовал.
"Раз видео было без звука, значит есть в нем вещи, не предназначенные для широкой общественности и СМИ", — парировал Дмитрий Азаров, но все же раскрыл некоторые детали.
"У нас был достаточно продолжительный разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Президент очень глубоко погружен в проблематику Самарской области. Этом меня, конечно, впечатлило. Мы уже говорили сегодня, что он мировой лидер. Но его понимание ситуации в конкретном регионе в очередной раз произвело на меня очень сильное впечатление. Мы поговорили по разным аспектам, в том числе по экономике региона. Владимир Владимирович понимал, что я для региона человек не посторонний, а значит знаю ситуацию. Мы, конечно же, поговорили и по сложившейся ситуации с протестной активностью в регионе", — рассказал врио губернатора.
По его словам, когда разговор шел о возможном новом месте работы, Дмитрий Азаров сказал президенту, что объездил много регионов и имел возможность увидеть их красоту, но, возвращаясь в Самарскую область, каждый раз заново в нее влюблялся: "С ее красотой для меня ничто не сравнится".
"После этого президент дал напутствие, пожелав успешной работы, и поставил задачи. Они были связаны в том числе с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Я чувствую это ответственность и я сделаю все, чтобы доверие президента оправдать", — пообещал глава региона.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.