Глава региона: "Президент очень глубоко погружен в проблематику Самарской области"

В четверг, 19 октября, в прямом эфире телеканала "Россия-24" вышла программа "Главная тема" с участием руководителя Самарской области Дмитрия Азарова.

Ведущий Сергей Гуров поинтересовался о чем шла речь во время встречи с президентом, на которой решался вопрос о назначении.

"Пресс-служба Кремля распространила эту запись без малейшего звука", — посетовал ведущий и попросил рассказать какие задачи поставил глава страны и как напутствовал.

"Раз видео было без звука, значит есть в нем вещи, не предназначенные для широкой общественности и СМИ", — парировал Дмитрий Азаров, но все же раскрыл некоторые детали.

"У нас был достаточно продолжительный разговор с Владимиром Владимировичем Путиным. Президент очень глубоко погружен в проблематику Самарской области. Этом меня, конечно, впечатлило. Мы уже говорили сегодня, что он мировой лидер. Но его понимание ситуации в конкретном регионе в очередной раз произвело на меня очень сильное впечатление. Мы поговорили по разным аспектам, в том числе по экономике региона. Владимир Владимирович понимал, что я для региона человек не посторонний, а значит знаю ситуацию. Мы, конечно же, поговорили и по сложившейся ситуации с протестной активностью в регионе", — рассказал врио губернатора.

По его словам, когда разговор шел о возможном новом месте работы, Дмитрий Азаров сказал президенту, что объездил много регионов и имел возможность увидеть их красоту, но, возвращаясь в Самарскую область, каждый раз заново в нее влюблялся: "С ее красотой для меня ничто не сравнится".

"После этого президент дал напутствие, пожелав успешной работы, и поставил задачи. Они были связаны в том числе с подготовкой к Чемпионату мира по футболу. Я чувствую это ответственность и я сделаю все, чтобы доверие президента оправдать", — пообещал глава региона.