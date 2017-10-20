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Хоккей Спорт

ХК ЦСК ВВС в овертайме проиграл "Спутнику" - 2:3

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, в матче чемпионата Высшей хоккейной лиги самарский ЦСК ВВС на выезде в Нижнем Тагиле встречался с местным "Спутником" — 2:3.

В начале второго периода после броска Артема Сурсова снаряд в ворота подправил Максим Пушкарский — 1:0.

В начале заключительной двадцатиминутки самарцы забросили еще одну шайбу. У "летчиков" отличился Данил Гареев, которому ассистировали Александр Степаненко и Андрей Феклистов — 2:0.

К сожалению, развить успех хоккеисты ЦСК ВВС не смогли. А вот хозяева матч спасли. Точные броски Валентина Артамонова и Егора Кожевникова перевели встречу в овертайм. На 23-й секунде дополнительного времени "Спутник" вырвал победу. Станислава Жучина заставил капитулировать все тот же Артамонов. 3:2, волевая победа команды из Нижнего Тагила.

Следующий матч самарские "летчики" проведут 21 октября. В Челябинске они сыграют с местным "Челметом". Начало встречи — в 12:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.


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