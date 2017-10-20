БК "Самара-2" проиграл БК "Локомотив-Кубань-2" — 67:84

В четверг, 19 октября, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" в Краснодаре встречался с "Локомотивом-Кубанью".

Самарцы неплохо начали встречу — они вели в счете после попаданий Дмитрия Гусенкова и Филиппа Стойко. Но затем случился пятиминутный ступор в нападении, а у хозяев, напротив, "полетело" — пять точных трехочковых за первый период — разница в счете стремительно росла, и тайм-ауты Дмитрия Пивцайкина не могли встряхнуть команду.

Уже на старте второго периода краснодарцы добились 20-очкового перевеса. И долгое время не позволяли самарцам хоть немного его сократить, а временами и вовсе увеличивали разрыв до 30+.

Лишь в заключительной десятиминутке, которую соперники начали при "+29" в пользу хозяев, самарцы смогли чуть отыграться. Постарался Виктор Нестеров, набравший за период 9 очков. Но в целом игра осталась за хозяевами. 67:84 — первое поражение "Самары-2" в чемпионате.

В пятницу, 20 октября, команды проведут второй матч, начало — в 15-00 (самарское время), сообщает официальный сайт клуба.