Дмитрий Азаров: "Мы должны обеспечить приоритет самарскому бизнесу"

В четверг, 19 октября, глава региона, отвечая на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала "Россия-24", рассказал о своем видении экономического положения Самарской области.

В первую очередь он высказал обеспокоенность ситуацией с доходами населения: "Индекс реальной заработной платы по итогам 2016 года отстает от среднероссийских показателей. Из-за этого мы недобираем около 4 млрд руб. доходов в бюджет региона до конца года. Это серьезная проблема, мы чувствуем это, общаясь с людьми. Также у нас есть проблема высвобождения работников, в том числе на крупных предприятиях. Это отдельная тема, и мы по ней работаем".

В качестве положительного примера Дмитрий Азаров привел АвтоВАЗ. Прогноз по числу высвобождаемых сотрудников здесь не подтвердился.

"Вы знаете, какое личное внимание к заводу есть у президента, Владимира Владимировича Путина, какие меры господдержки предпринимаются. Предприятие вновь набирает обороты", — отметил Дмитрий Азаров.

Существуют проблемы и по одному из главных экономических показателей — инвестициям в основной капитал. По их объему регион за последние два года снизил показатели на 35%.

"Мы находимся сейчас на 65-м месте в Российской Федерации из 85 регионов по оценке Агентства стратегических инициатив", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Говоря об инвестиционном климате, врио губернатора отметил: "Наш регион — единственный в России, где количество дней, которые требуются застройщику на получение разрешительной документации, увеличилось. Где увеличилось количество процедур, которые нужно застройщику осуществить, чтобы получить разрешительную документацию. По всей стране идет сокращение. Мы от Татарстана больше, чем в два раза отстаем по этому показателю".

Что касается индекса промышленного производства, то здесь, по словам Дмитрия Азарова, Самарская область уже четыре года подряд не достигает 100% к предыдущему году.

"Мы единственный регион в Поволжском федеральном округе, где этот показатель четыре года снижается", — отметил он.

"При нашем потенциале мы в аутсайдерах по инвестиционному климату. Нам надо менять эту ситуацию кардинально. Я дал команду, чтобы процесс максимально упростили, чтобы документы подавали через МФЦ", — рассказал глава региона.

Отдельно Дмитрий Азаров коснулся темы поддержки регионального бизнеса: "Что очень важно, у нас в стране идут масштабные бюджетные инвестиции, а у самарского бизнеса практически нет возможности работать по освоению госконтрактов, в том числе связанных с подготовкой к чемпионату мира по футболу. Мы проанализировали, кто там работает. Это в основном не самарские компании. Налоги остаются не в Самарской области, люди работают в основном приезжие. Это надо менять! А самарский бизнес работает в других регионах и успешно работает, я это видел. Мы должны обеспечить приоритет самарскому бизнесу".