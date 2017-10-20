Спасатели Октябрьска эвакуировали со стоящего на рейде танкера заболевших матросов

В четверг, 19 октября, спасателями ПСО г. Октябрьск была проведена эвакуация четырех заболевших матросов с танкера, стоящего на рейде, сообщает ПСС по Самарской области. У пострадавших наблюдалась высокая температура.
В 07:50 от спасательной станции для эвакуации с последующей госпитализацией больных отошел спасательный катер. В 08:20 матросов приняли на борт спасательного судна и доставили на берег для передачи врачам скорой медицинской помощи. В 08:40 спасательные работы на водной акватории были окончены.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат