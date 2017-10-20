Спасатели Октябрьска эвакуировали со стоящего на рейде танкера заболевших матросов

В четверг, 19 октября, спасателями ПСО г. Октябрьск была проведена эвакуация четырех заболевших матросов с танкера, стоящего на рейде, сообщает ПСС по Самарской области. У пострадавших наблюдалась высокая температура.

Фото: ПСС по Самарской области