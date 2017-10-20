"Ростелеком" поддержит первую премию для лучших иллюзионистов и фокусников страны от телеканала TRiCK

"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома", которое смотрят уже в более чем 4,6 миллиона семей по всей стране, выступит партнером первой в России ежегодной телевизионной награды для фокусников и иллюзионистов — Премии TRiCK. Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии и Германии. Остальным желающим стоит поторопиться — заявки принимаются до 25 октября.
"Ростелеком" учредил специальный приз в номинации для видеоблогеров "Трикстер года", где будут соревноваться лучшие розыгрыши, пранки, трюки монтажа и другие технические уловки. Победителя в номинации ждет стильный Apple MacBook.
"Канал TRiCK, несмотря на молодость, уже имеет свою аудиторию, потому что умеет ярко и захватывающе представить мир магии, иллюзий и авантюр. Мы решили поддержать первую в России телевизионную премию для иллюзионистов и фокусников, в том числе и потому, что при выборе победителей будет учтено мнение простых зрителей. Как известно, "Ростелеком" занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг интернет-доступа, поэтому логично, что компания учредила специальную награду в номинации для видеоблогеров, которые за свои талантливо созданные иллюзии могут получить реальный приз", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.
Стать обладателем Гран-при (500 000 рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное — возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо опубликовать видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнить заявку на сайте trickawards.ru.
Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.
Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный президент Международной федерации сообществ фокусников (FISM) — Эрик Эсвин (Нидерланды), президент Российской ассоциации иллюзионистов Екатерина Медведева, главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?