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"Ростелеком" поддержит первую премию для лучших иллюзионистов и фокусников страны от телеканала TRiCK

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома", которое смотрят уже в более чем 4,6 миллиона семей по всей стране, выступит партнером первой в России ежегодной телевизионной награды для фокусников и иллюзионистов — Премии TRiCK. Количество заявок на участие в премии активно растет: побороться за главный приз уже готовы фокусники из России, Украины, Эстонии, Болгарии и Германии. Остальным желающим стоит поторопиться — заявки принимаются до 25 октября.

"Ростелеком" учредил специальный приз в номинации для видеоблогеров "Трикстер года", где будут соревноваться лучшие розыгрыши, пранки, трюки монтажа и другие технические уловки. Победителя в номинации ждет стильный Apple MacBook.

"Канал TRiCK, несмотря на молодость, уже имеет свою аудиторию, потому что умеет ярко и захватывающе представить мир магии, иллюзий и авантюр. Мы решили поддержать первую в России телевизионную премию для иллюзионистов и фокусников, в том числе и потому, что при выборе победителей будет учтено мнение простых зрителей. Как известно, "Ростелеком" занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг интернет-доступа, поэтому логично, что компания учредила специальную награду в номинации для видеоблогеров, которые за свои талантливо созданные иллюзии могут получить реальный приз", — отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.

Стать обладателем Гран-при (500 000 рублей), а также получить возможность создания собственного телевизионного шоу на канале TRiCK смогут те, кто способен доказать, что невозможное — возможно. Для участия в Премии TRiCK необходимо опубликовать видео своего номера в Youtube, ВКонтакте или Facebook с хэштегом #ПремияTRiCK и заполнить заявку на сайте trickawards.ru.

Церемония вручения премий TRiCK с участием звезд и красочное шоу в лучших традициях Вегаса, состоится 21 ноября в центре Москвы. На этом масштабном мероприятии со своими номерами выступят победители отборочного тура в 10 номинациях, среди которых 6 жанровых, 1 общая для участников до 15 лет, 2 спецноминации и 1 приз зрительских симпатий.

Победителей выберет компетентное международное жюри, в состав которого вошли: Почетный президент Международной федерации сообществ фокусников (FISM) — Эрик Эсвин (Нидерланды), президент Российской ассоциации иллюзионистов Екатерина Медведева, главный редактор телеканала TRiCK Иван Бехтев. В выборе победителя также будут учитываться голоса интернет-пользователей.

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Последние комментарии

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вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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