Движение на кольце Московское шоссе/Луначарского ограничат вечером 20 октября

С 20:00 20 октября до 5 утра 21 октября будет ограничено движение по кольцу на пересечении Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина в связи с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В сообщении региональных властей уточняется, что в целях организации дорожного движения будут установлены временные знаки. Напомним, движение для личного и общественного автотранспорта по кольцу было открыто 9 октября на въезд и выезд из города, а также в сторону ул. Гагарина.