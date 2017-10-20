Движение на кольце Московское шоссе/Луначарского ограничат вечером 20 октября

С 20:00 20 октября до 5 утра 21 октября будет ограничено движение по кольцу на пересечении Московского шоссе, улиц Луначарского и Гагарина в связи с укладкой заключительного слоя асфальтобетонной смеси. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
В сообщении региональных властей уточняется, что в целях организации дорожного движения будут установлены временные знаки.
Напомним, движение для личного и общественного автотранспорта по кольцу было открыто 9 октября на въезд и выезд из города, а также в сторону ул. Гагарина.
Кольцевая развязка на Луначарского имеет форму вытянутого кольца с диаметром центрального островка 60×115 метров. Общая площадь дорожного покрытия на объекте составит 15 тыс. кв. метров. На развязке предусмотрено три полосы движения, каждая шириной 5,5 м; ширина тротуаров — от 3 до 5,25 метра. Светофоры предусмотрены на всех въездах, кроме въезда с ул. Гагарина. В центре кольца будет высажен газон. Стоимость работ по капитальному ремонту объекта — 170,9 млн рублей.