В Октябрьском районе Самары силовики обнаружили подпольное казино

Силовики возбудили уголовное дело по факту организации незаконной игровой деятельности в доме № 1 на ул. Карла Либкнехта в Самаре.

По версии правоохранителей, проведением азартных игр с использованием спецоборудования занималась 36-летняя местная жительница. Силовики выясняют подробности организации незаконной деятельности, игровое оборудование изъято, сообщает источник в правоохранительных органах.