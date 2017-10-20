Конкурс Промсвязьбанка "Моя карта" продлен на две недели

Срок сбора фотографий и рисунков на участие в конкурсе "Моя карта" продлен на две недели. Теперь все желающие побороться за денежный приз и право стать соавтором дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе могут присылать свои работы до 7 ноября включительно.
Напомним, конкурс стартовал 15 сентября. Организатором выступает Промсвязьбанк при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В конкурсе участвуют творческие работы: рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс проходит в пяти номинациях:
- Детские рисунки. Для участников в возрасте до 11 лет включительно
- Подростковые рисунки. Для участников в возрасте от 12 по 17 лет включительно.
- Рисунки. Для участников в возрасте от 18 лет.
- Детские фотографии. Для участников в возрасте до 17 лет включительно.
- Фотографии. Для участников в возрасте от 18 лет.
Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1.
Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз — 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.
Отправить работы в детских номинациях можно на электронную почту: konkurs@samara.psbank.ru, либо принести в офисы Промсвязьбанка. Взрослые участники могут также загрузить свои работы в альбом группы Промсвязьбанка в социальной сети "ВКонтакте".
Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Сначала экспертная комиссия, в состав которой войдут представители правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 лучших работ в каждой номинации. А затем состоится открытое голосование, которое пройдет с 10 по 27 ноября 2017 года в социальной сети "ВКонтакте" в группе Промсвязьбанка. Имена победителей объявят 29 ноября 2017 года.
Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка, в группе "ВКонтакте", на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала "Коммерсант-Деньги". Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.