"Ростелеком" зажег звездочки Тольятти

Юный фигурист из Тольятти Даниил Герасимов вышел в финал телевизионного ледового шоу "Дети на льду. Звезды", организатором которого выступила компания "Ростелеком". Проект с успехом реализуется второй год подряд и дает шанс начинающим спортсменам из разных городов Российской Федерации получить путевку в большой спорт.

В этом году за главный приз сражались двое участников из Самарской области. Воспитанница СДЮШОР № 13 "Волгарь" Автограда Екатерина Хабарова дошла до четвертьфинала. Даниил Герасимов представляет СДЮШОР № 1, сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге по результатам набранных баллов. Тольяттинская школа фигурного катания известна не только в России. В разные годы ее представители защищали честь нашей страны на чемпионатах и первенствах мира, а также на Олимпийских играх.

В Москве на финале Даниила будет поддерживать мама, а дома за него будут болеть папа и сестра-двойняшка Даша. Александр Валентинович Герасимов говорит, что предстоящее событие очень волнительно для всей семьи: "Мы надеемся, что болеть за сына у экранов телевизоров будет не только Тольятти, но и вся Самарская область. Дело не в том, кто и какое место в конечном итоге займет. Очень хочется, чтобы ребята получили удовольствие от катания, от общения с тренерами и друг другом, от новых эмоций и горизонтов, которые перед ними открылись сейчас".

Поддерживает друга и Катя Хабарова: "Конечно же, я буду болеть за Даниила. Он отличный спортсмен и очень хороший и надежный человек, я ему от всей души желаю удачи!", — поделилась своим настроением девочка.

Всероссийский конкурс "Дети на льду. Звезды" — социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию фигурного катания. Спортивное телешоу организовано по принципу соревнований на выбывание. В конкурсе участвуют дети в возрасте 8-9 лет. На онлайн-кастинге было отобрано для дальнейшего участия 42 юных спортсмена — в равном количестве девочек и мальчиков из 21 города страны. В финал вышло 12 участников. Еще двоих фигуристов выбрали зрители путем СМС-голосования из числа выбывших, но оставивших у болельщиков яркое впечатление о себе.

Судейское жюри возглавляет заслуженный тренер России, тренер-консультант сборной России Татьяна Тарасова, помогают ей старший тренер сборной России (юниорский состав) Галина Голубкова и серебряный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Илья Овербух. Ведущие шоу — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Ягудин и победительница прошлогоднего проекта "Дети на льду. Звезды" Кристина Косарева.

Финал проекта будет показан на телеканалах "МАТЧ! Наш спорт", "МАТЧ! Планета", "МАМА", ВСЕ-ТВ Интерактивного ТВ "Ростелекома", а также на сайте itv.rt.ru 28 октября.