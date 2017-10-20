В Отрадном открыли памятник великому флотоводцу адмиралу Федору Ушакову

15 октября напротив музея мордовской культуры торжественно открыли памятник выдающемуся флотоводцу Федору Ушакову, с именем которого связаны славные боевые традиции флота России. Инициаторами появления памятника стали глава г. о. Отрадный Александр Бугаков, депутат думы г. о. Отрадный Владимир Муратов, известный своей активной гражданской позицией, заместитель гендиректора фирмы "Гранит" Николай Муратов.

Пример для подражания

Это не первый значимый общественный проект, который был реализован в Отрадном при поддержке и участии депутата думы городского округа Отрадный 5-го и 6-го созывов, председателя Совета общественности микрорайона, генерального директора ООО "Фирма "Гранит" Владимира Муратова. Памятник М. Ю. Лермонтову, первый в России флагшток в честь 75-летия Победы, на котором теперь гордо реет стяг Победы, музей истории и культуры мордовского народа — все это служит одной цели — воспитанию достойных граждан и настоящих патриотов России.

Идея поставить бюст Ушакова родилась в ходе работы над созданием музея. Пройти мимо такой фигуры, принесшей славу российскому флоту, было просто невозможно. Открытие памятника приурочили к 200-летию памяти непобедимого адмирала. "Вся жизнь великого флотоводца — это почтение и любовь к Отечеству, сила духа, — сказал на церемонии открытия глава городского округа Отрадный Александр Бугаков. — За заслуги перед Родиной дают военные награды. За нравственные качества адмирала, за его святость, выразившуюся в безвозмездном служении Родине, в милосердии и величии души в 2001 году Русская православная церковь причислила Федора Ушакова к лику святых".

Ушаков был глубоко верующим человеком. Он всегда находил время на посещение храма, а во время Великого поста при жизни в Санаксарском монастыре выстаивал все службы, которые по старому обычаю длились по 12 часов. Однако Ушакова причислили к лику святых не за преданность православной вере. Церковь выделила адмирала из числа других русских воинов за его милосердие, искреннюю любовь к ближним независимо от их национальности и вероисповедания. Ярким примером тому послужила история сражения у мыса Тендра. Корабль Ушакова подбил турецкий флагманский корабль, который тотчас загорелся. Турки спустили флаг и сдались. Тогда адмирал приказал отправить все шлюпки к горящему турецкому кораблю и снять с него всех турок. И такое решение адмирал принял в разгар боя, понимая, что противник превосходит его армию по численности вдвое.

Деятельность адмирала Ушакова оставила глубокий след в истории развития морского могущества русского государства, и он по справедливости должен занять подобающее место в ряду исторических лиц нашего Отечества. Именно поэтому 30 ноября 2000 года стало поистине историческим для Военно-морского флота России. Решением Комиссии по канонизации Русской православной церкви выдающийся флотоводец Федор Федорович Ушаков причислен к лику местночтимых святых Саранской епархии. Так русские военные моряки после совершения чина церковного прославления адмирала российского флота благоверного боярина Федора Ушакова обрели своего небесного покровителя. Его ратный путь и морские победы навечно вписаны в скрижали отечественной истории, а преданность службе, вере и Отечеству — пример служения для многих поколений русских воинов.

Решение народа

Глава города выразил признательность Владимиру Муратову за любовь к Отрадному, к России и за особое внимание к патриотическому воспитанию молодежи. И хотя Владимир Муратов стал инициатором возведения памятника, он считает, что установка бюста Ушакова в Отрадном — это народное решение. В марте этого года отрадненский музей справил свой первый день рождения. Тогда по желанию жителей города ему присвоили имя великого флотоводца — Ф. Ф. Ушакова. В тот же день состоялось и открытие мемориальной доски в его честь. Появление в Отрадном бюста великого флотоводца стало логическим продолжением начатой работы по сохранению исторического наследия и культуры Отечества. Благочинный по Отрадненскому округу протоиерей Борис Якубовский освятил бюст Ушакова на церемонии открытия.

Прикосновение к истории

На открытие памятника Ушакову работы казанского скульптора и архитектора Эдуарда Шагиева пришли многие горожане. "Мы живем в другом районе города и специально приехали сюда на открытие памятника, — поделилась жительница Отрадного Анастасия Дементьева. — Моей дочке пока еще только два года и, когда она подрастет, я обязательно расскажу ей об этом великом человеке".

"Я думаю, это событие имеет значение не только для нашего города, но и для всей Самарской области и даже для страны, — сказал Владимир Муратов. — Ведь патриотическое воспитание — это вопрос всероссийский, и заниматься им нужно комплексно. Ушаков всю жизнь посвятил не только воинству, но и благой чести. Это истинное достояние России. И я уверен, что сюда будут приходить жители и гости города, которые гордятся нашей историей и будут прививать любовь к Родине новым поколениям".

В церемонии открытия принял участие председатель Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения поддержки флота Иван Александров. Он также поблагодарил Владимира Муратова за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи: "Для организации, которую я возглавляю, военно-патриотическая работа является основным направлением деятельности. Поэтому сегодня я с радостью принимаю участие в открытии памятника Ушакову. Еще будучи командиром корабля, я проходил по тем местам, где он когда-то одержал великие победы: у мыса Тендра, у входа в Керченский пролив, у мыса Калиакрия. Каждое такое соприкосновение с историей Военно-морского флота для меня очень волнительно. И сегодня произошло не менее волнующее событие. В этот памятный день я обращаюсь к молодому поколению, к мужчинам: пусть этот бюст служит вам примером, напоминает о том, как нужно защищать свое Отечество".

Александр Бугаков, глава городского округа Отрадный:

— Мы помним историческое прошлое, помним наших героев и хотим, чтобы подрастающее поколение равнялось на них. Именно поэтому все поддержали предложение Владимира Николаевича Муратова об открытии памятника Ушакову.