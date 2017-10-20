Подозреваемый в ограблениях самарских банков заявил, что его избивали, надев мешок на голову

В Самаре адвокат Дмитрия Климова, подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на банки, готовится подать жалобу на обращение с ее клиентом. Об этом Елена Селякова сообщила вскоре после заседания, на котором решался вопрос об избрании для него меры пресечения.

На заседании Дмитрий Климов просил не заключать его под стражу: "Я от следствия не скрывался, жил дома. Я ни в чем не виноват, но боюсь, что на меня будут оказывать давление, и я признаюсь в том, чего не совершал. Уже после задержания у следователя мне на голову надели мешок и избили".

В доказательство своих слов мужчина продемонстрировал кровоподтеки на руках.

Интересно, что задержали его на основании показаний Виктора Самсонова, с которым Климов, по его словам, дружит уже 17 лет. Он предположил, что из Самсонова показания "выбили" и посоветовал обратить внимание на его лицо.

Свое лицо Самсонов пытался скрыть, но синяк под глазом не заметить было сложно. Впрочем, на вопрос журналистов "Что у вас с лицом?", Виктор Самсонов ответил предельно кратко: "Упал".

Напомним, 19 октября трех человек: 36-летнего Дмитрия Климова, 39-летнего Виктора Самсонова и его 32-летнего брата Александра Шуваева арестовали на два месяца по подозрению в причастности в разбойным нападениям на самарские банки.

По версии следствия, Шуваев продал Самсонову оружие. При этом сам предполагаемый продавец оружия признает, что сбывал его родственнику, но утверждает, что ничего не знал о налетах на банки.

Самсонова подозревают в пяти разбойных нападений на банки (КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк). При этом в "Локо-Банке" налетчик застрелил охранника. Сам он полностью признает вину.

Дмитрий Климов, по версии следствия, участвовал в четырех других налетах на финансовые учреждения. При этом задержали мужчину из-за того, что показания на него дал Виктора Самсонов. Климов все вмененные обвинения отрицает.