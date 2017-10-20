Подозреваемый в ограблениях самарских банков заявил, что его избивали, надев мешок на голову

В Самаре адвокат Дмитрия Климова, подозреваемого в нескольких разбойных нападениях на банки, готовится подать жалобу на обращение с ее клиентом. Об этом Елена Селякова сообщила вскоре после заседания, на котором решался вопрос об избрании для него меры пресечения.
На заседании Дмитрий Климов просил не заключать его под стражу: "Я от следствия не скрывался, жил дома. Я ни в чем не виноват, но боюсь, что на меня будут оказывать давление, и я признаюсь в том, чего не совершал. Уже после задержания у следователя мне на голову надели мешок и избили".
В доказательство своих слов мужчина продемонстрировал кровоподтеки на руках.
Интересно, что задержали его на основании показаний Виктора Самсонова, с которым Климов, по его словам, дружит уже 17 лет. Он предположил, что из Самсонова показания "выбили" и посоветовал обратить внимание на его лицо.
Свое лицо Самсонов пытался скрыть, но синяк под глазом не заметить было сложно. Впрочем, на вопрос журналистов "Что у вас с лицом?", Виктор Самсонов ответил предельно кратко: "Упал".
Напомним, 19 октября трех человек: 36-летнего Дмитрия Климова, 39-летнего Виктора Самсонова и его 32-летнего брата Александра Шуваева арестовали на два месяца по подозрению в причастности в разбойным нападениям на самарские банки.
По версии следствия, Шуваев продал Самсонову оружие. При этом сам предполагаемый продавец оружия признает, что сбывал его родственнику, но утверждает, что ничего не знал о налетах на банки.
Самсонова подозревают в пяти разбойных нападений на банки (КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк). При этом в "Локо-Банке" налетчик застрелил охранника. Сам он полностью признает вину.
Дмитрий Климов, по версии следствия, участвовал в четырех других налетах на финансовые учреждения. При этом задержали мужчину из-за того, что показания на него дал Виктора Самсонов. Климов все вмененные обвинения отрицает.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.