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Молодежная политика Общество

Самарская участница ВФМС обсудила с космонавтами вероятность существования инопланетян

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 19 октября, Всемирный фестиваль молодежи и студентов посетили российские космонавты Сергей Крикалев, Александр Лазуткин и Олег Новицкий. На встречу с ними пришли и участники из Самарской области.

Самарская участница ВФМС обсудила с космонавтами вероятность существования инопланетян Самарская участница ВФМС обсудила с космонавтами вероятность существования инопланетян
Фото: Дмитрий Бурлаков

"Встреча с космонавтами — это прямая стезя представителей самарской делегации", — заявила Екатерина Тараканова.

Самарская участница работает в региональном туристическом информационном центре, но судьба ее семьи, как и у многих жителей губернии, неразрывно связана с космосом и космической промышленностью. Ее отец,  Сергей Николаевич Тараканов , учился в аэрокосмическом университете, является КМС по авиамодельному виду спорта. Дедушка — Анатолий Владимирович Королев -  участвовал в разработке аппарата "Буран".

"С детства я грезила космосом, читала много научно-фантастических книг, изучала фундаментальные статьи, посвященные астрономии и квантовой физике. Обожала наблюдать космические тела в телескоп. Когда, уже будучи на ВФМС, я узнала, что к нам приехали космонавты, я не раздумывала ни секунду! Для меня, как для жительницы нашего чудесного космического города Самары и выходца из семьи инженеров, было очень важно попасть на встречу с космонавтами, послушать их отзывы об увиденном, поучаствовать в диалоге", — рассказала Екатерина. 

Сергей Крикалев, долгое время носивший звание рекордсмена Земли по пребыванию в космосе, рассказал, что эту профессию он выбрал в детстве,  начитавшись фантастики.

"Тогда, в юности, мне казалось, что уже совсем скоро тысячи человек будут летать в космос, сотни — жить на Луне. Во время первого полета я ожидал "чего-то неизведанного" и чувствовал большую ответственность", — ответил на один из вопросов Сергей Крикалев.

Екатерину Тараканову любовь к книгам о космосе не привела в ряды  профессионалов этой профессии, но девушка не оставляет мечты о том, что когда-нибудь станет космический туризм повсеместным. А пока ей удалось не только побывать на встрече с героями-космонавтами, но и задать вопрос. Она спросила у них, верят ли они в инопланетян.

Космонавты признались, что да. "Лично мы пока с ними не встречались, но надеемся на это в будущем", — прокомментировали космонавты.

По словам космонавтов, мечты у них очень земные — хочется закончить полет, вернуться домой, ощутить дуновение ветра. При этом Олег Новицкий отметил, что перед полетом им ставятся масштабные задачи, и этому предшествует серьезная подготовка, потому в космосе они мечтают о простых вещах, оставляя серьезные "на потом".

В завершении встречи Екатерине Таракановой также удалось получить автограф Сергея Крикалева.

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