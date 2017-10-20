Михаил Бабич: "Необходимо исключить возможность незаконного вмешательства в деятельность транспорта во время ЧМ-2018"

В четверг, 19 октября, в Нижнем Новгороде директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов провел координационное совещание, на котором оценил состояние подготовки войск национальной гвардии к обеспечению правопорядка и безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.

В координационном совещании по вопросам безопасности проведения чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 приняли участие полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, директор департамента безопасности АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Александр Протасов, командующие округами войск национальной гвардии.

В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении приняли участие руководители подразделений Центрального аппарата Росгвардии, командующие округами войск национальной гвардии РФ, руководители и представители органов исполнительной и законодательной власти субъектов ПФО РФ, представители Минспорта России, региональных МВД и ФСБ России.

Открывая совещание, генерал армии Виктор Золотов отметил, что его проведение в Приволжском округе обусловлено тем, что в регионе наибольшее количество городов-организаторов турнира — Нижний Новгород, Самара, Казань, Саранск, безопасность которых будут обеспечивать создаваемые на период проведения турнира четыре группировки сил Росгвардии.

Глава ведомства подчеркнул, что одной из ключевых составляющих достойного проведения турнира является обеспечение безопасности, где значимая роль отводится войскам национальной гвардии Российской Федерации.

Михаил Бабич проинформировал участников совещания о степени готовности в регионах наиболее важных объектов чемпионата мира по футболу 2018 г., особое внимание обратил на вопросы организации охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения чемпионата.

"В городах-организаторах турнира ожидается прибытие свыше двух миллионов туристов, спортсменов, членов национальных делегаций международных спортивных команд, представителей средств массовой информации более, чем из тридцати стран мира. Между городами ПФО планируется передвижение большого пассажиропотока, что требует обеспечения повышенной защищенности объектов транспортной инфраструктуры и соблюдение всех мер транспортной безопасности", — отметил Михаил Бабич.

Полпред подчеркнул, что "необходимо исключить любую возможность совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса" и обратил внимание высших должностных лиц регионов на необходимость усиления контроля за строительством объектов, своевременностью и качеством выполняемых работ.

С докладом о ходе подготовки сил и средств к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении массовых мероприятий в регионе выступил командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Порядин.

Участники мероприятия обсудили порядок дальнейшей работы межведомственного взаимодействия по вопросам организации безопасности в ходе проведения чемпионата мира FIFA-2018.