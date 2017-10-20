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Самарская область в 2017-2018 гг. получит более 1,3 млрд руб. на дорожную инфраструктуру

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская область в ближайшие два года получит более 1,3 млрд руб. на развитие и строительство региональной и муниципальной дорожно-транспортной инфраструктуры, пишет tass.ru со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова.

"По нашим прикидкам Самарская область дополнительно получит в следующем году порядка 450 млн руб., а в 2019-м — еще 520 млн руб. для своего Регионального дорожного фонда и реализации, соответственно, проектов по развитию региональных дорог. Ну, и развитие муниципальной дорожной сети", — сказал он.

Министр добавил, что будут выделены средства и на завершение строительства в столице региона Фрунзенского моста через реку Самара.

"Вот буквально на днях было принято решение правительством РФ о дополнительном выделении средств в размере 400 млн руб. на завершение строительства этого объекта", — сказал Соколов.

Он отметил, что уровень содержания в нормативном состоянии региональной сети дорог Самарской области еще отстает от среднероссийского показателя. По его словам, по состоянию на 1 января 2017 г. около 74% региональной дорожной сети Самары не отвечали нормативным показателям. Не отвечали современным стандартам и нормативам и 52,8% дорог муниципальной сети области.

"Сразу скажу, что эти показатели будут серьезно изменены по итогам текущего года и в результате реализации проекта "Безопасные и качественные дороги" по причине подготовки Самары и всей области к чемпионату мира по футболу, большого объема федеральной поддержки", — сообщил Соколов.

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