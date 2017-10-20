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ДТП Происшествия

В Красноармейском районе пострадал водитель Renault, съехавший в кювет

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноармейском районе 19 октября, в 10:00, 28-летний водитель Renault, двигаясь со стороны пос. Гражданский в направлении пос. Богутский, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

Водителя с травмами госпитализировали.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.

Гид потребителя

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