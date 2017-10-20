В Красноармейском районе пострадал водитель Renault, съехавший в кювет

В Красноармейском районе 19 октября, в 10:00, 28-летний водитель Renault, двигаясь со стороны пос. Гражданский в направлении пос. Богутский, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Водителя с травмами госпитализировали. По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.