В Красноармейском районе пострадал водитель Renault, съехавший в кювет

В Красноармейском районе 19 октября, в 10:00, 28-летний водитель Renault, двигаясь со стороны пос. Гражданский в направлении пос. Богутский, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Водителя с травмами госпитализировали.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил