Жителя Ставропольского района приговорили к обязательным работам за возделывание конопли

В Ставропольском районе суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, в начале лета 2017 г. мужчина на своем приусадебном участке на ул. Школьной в с. Хрящевка высадил 26 растений конопли и культивировал их. Растения он возделывал для дальнейшего личного употребления, не собираясь сбывать приготовленный из них наркотик.

В итоге суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.



