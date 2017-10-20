Жителя Ставропольского района приговорили к обязательным работам за возделывание конопли

В Ставропольском районе суд рассмотрел уголовное дело мужчины, которого обвиняли в культивировании наркосодержащих растений в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, в начале лета 2017 г. мужчина на своем приусадебном участке на ул. Школьной в с. Хрящевка высадил 26 растений конопли и культивировал их. Растения он возделывал для дальнейшего личного употребления, не собираясь сбывать приготовленный из них наркотик.
В итоге суд назначил ему 320 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их