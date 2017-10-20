Игорь Федотов рассудит матч 1/8 Кубка России "Рубин" - "Крылья Советов"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2017/18.

РФС определился с судейским составом на матчи 1/8 Кубка России. На игру "Рубин" — "Крылья Советов" назначены: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Алексей Спирин (Москва). Матч состоится в среду, 25 октября, сообщает сайт РФС.