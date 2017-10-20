Игорь Федотов рассудит матч 1/8 Кубка России "Рубин" - "Крылья Советов"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 1/8 финала Кубка России по футболу сезона 2017/18.
РФС определился с судейским составом на матчи 1/8 Кубка России. На игру "Рубин" — "Крылья Советов" назначены: судья — Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
Матч состоится в среду, 25 октября, сообщает сайт РФС.
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К сотрудникам правоохранительных органов только одно замечание, по факту случившегося: какого "кипариса" у болельщика оказался фаер? "в возрасте от 20 до 25 лет" - МД не возраст по дате рождения, а состояние мозга.
Если уж брать иносранцев, то уж не белорусов же! Или Серёге скучно?
Ждём-не дождёмся ответного визита
Надеюсь, мы и наши полицейские достойно встретим оренбургских фанатов во время ответного визита! Очень надеюсь.
зря!