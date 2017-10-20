Главу Нефтегорского района Владимира Корнева заключили под стражу

В пятницу, 20 октября, в Самарском райсуде Самары была избрана мера пресечения для главы Нефтегорского района, его обвиняют в получении взятки.
По решению суда Владимира Корнева заключили под стражу на один месяц и трое суток — до 19 ноября 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, по версии следствия, в 2010 г. глава района помог застройщику получить (продлить) разрешение на строительство, а за это получил квартиру в строящемся доме на ул. Мира в Нефтегорске. Стоимость этого жилья составляла более 700 тыс. рублей.
Последние комментарии
Ну а пенсионные удостоверения килограммами в самаре продают типа фсб не знает, и не только в самаре по всей стране )))) по 300тыс , задолбали фазана лепить народу
Бессовестная! Как можно обманывать пожилых людей?? У них итак нет денег, последние накопления снимают, а она еще и обворовывала этих несчастных людей. Надеюсь ее осудят всё-таки. Такие поступки нельзя оставлять безнаказанными.
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их