Главы Самарской области и Ямало-Ненецкого автономного округа подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве

В пятницу, 20 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в присутствие министра транспорта РФ Максима Соколова подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между двумя регионами.

В настоящее время арктический регион и Самарскую область уже связывают крупнейшие в России инновационные промышленные проекты строительства "Ямал СПГ" и морского порта Сабетта с освоением Северного морского пути.

Реализация государственного транспортного инфраструктурного проекта "Энергия Арктики" по возведению Северного Широтного хода и железнодорожного участка "Бованенково — Сабетта" также открывает хорошие перспективы для сотрудничества двух регионов.

Напомним, арктическая железнодорожная магистраль будет построена только из российских материалов и откроет многим регионам страны выход в мировой океан через порт Сабетта на новые деловые рынки Азии и Европы.

Соглашение, подписанное в Самаре сегодня, предусматривает взаимодействие практически во всех сферах жизни — это совместные проекты в области промышленности, авиастроения, высшего образования, науки, экологии, здравоохранения, молодежной политики.

"Очень много знаю о регионе, который вы на протяжении долгих лет возглавляете, — приветствуя коллегу, сказал Дмитрий Азаров. — И то, что все это время вы сохраняете лидерские позиции по важнейшим показателям социально-экономического развития, является для нас очень важным при подписании соглашения о сотрудничестве".

Глава Самарской области отметил, что у Ямало-Ненецкого автономного округа есть чему поучиться: "У вас есть целый набор практик, которые сегодня тиражируются во многих субъектах Российской Федерации. И мы будем рады брать ваш опыт и внедрять его на территории Самарской области, и, конечно, будем рады взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах. Дмитрий Николаевич, я вас приветствую на Самарской земле. Мы всегда будем вам рады. И, конечно, предполагаем побывать с ответным визитом".

В свою очередь, губернатор ЯНАО поблагодарил Дмитрия Азарова за теплый прием.

"Для меня большая честь подписать сегодня соглашение, — отметил он. — У нас на самом деле очень много точек соприкосновения. Мы реализуем очень крупные инфраструктурные объекты, создаем уникальный кластер по сжижению природного газа "Ямал СПГ". И сегодня большое число специалистов из Самарской области работает на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Спасибо за таких профессионалов, которых воспитала самарская земля. Хочу пригласить вас на Ямал, у нас есть что посмотреть!"

Также Дмитрий Кобылкин поблагодарил министра транспорта РФ Максима Соколова за помощь в реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Максим Соколов подчеркнул, что Самарская область и Ямало-Ненецкий автономный округ имеют очень большое значение для транспортной системы Российской Федерации.

"И в Самаре, и на Ямале реализуются масштабные проекты, связанные с развитием транспортной инфраструктуры, которые преобразуют не только эти регионы, но и весь транспортный комплекс нашей страны, — сказал министр. — Ну, а мне сегодня было особенно приятно увидеть в аэропорту Курумоч, что вслед за рейсом "Аэрофлота" приземлился борт авиакомпании "Ямал". Эти регионы связывают прочные не только экономические, дружеские, но и транспортные отношения".

После подписания соглашения о сотрудничестве врио губернатора Дмитрий Азаров еще раз поблагодарил своего коллегу за визит и рассказал о том, что он ожидает от реализация соглашения: "Для меня важно, что буквально в самом начале моей деятельности в Самарскую область приехал мой коллега, мой товарищ, с которым мы давно знакомы. Один из самых успешных губернаторов на территории Российской Федерации. Мы ожидаем, что от этого соглашения Самарский регион получит очень много хорошего, результативного, уже подтвержденного временем, опыта. В различных сферах — и создании инвестиционного климата, и реализации крупнейших проектов, и также в сфере образования, культуры".